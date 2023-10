NEW FORTITUDO ISERNIA - NUOVO BASKET AQUILANO: 67-72 (13-12, 34-37, 43-50)

Prima vittoria del Nuovo Basket Aquilano che sbanca il parquet della Fortitudo Isernia

Arriva sul difficile campo della Fortitudo Isernia la prima vittoria in SERIE B Interregionale per il Nuovo Basket Aquilano, impegnato nella terza giornata di un torneo che si sta rivelando di alto livello tecnico e agonistico, richiamando ogni giornata l’interesse di tantissimi appassionati nelle 6 regioni interessate.

Una partita molto attesa dagli uomini di coach D’Addio, sia per la sportiva rivalità con la squadra molisana (contro la quale la scorsa stagione si è vinto il playoff decisivo per la promozione) che per l’importanza della posta in palio, dopo due sconfitte scaturite contro due delle formazioni che lotteranno per la conquista del campionato, maturate comunque al termine di prove molto positive sotto l’atteggiamento in campo.

Una gara affrontata dai biancoblu aquilani dopo un’altra settimana difficile sul fronte degli infortuni, in cui la squadra si è dovuta allenare ancora con l’assenza di Giulio Antonini (anche ieri out), e Lorenzo Caldarelli (anche lui non presente a Isernia) e potendo contare solo negli ultimissimi giorni pregara sull’apporto del pivot Patrisio Cicivè, reduce da dieci giorni di stop per problemi alla schiena e in campo ieri con la consueta grande caparbietà!

Un match giocato con grandissima determinazione e accortezza tecnico/tattica, con le due squadre che hanno lottato su ogni pallone e nel quale la maggiore lucidità e intensità sul perimetro degli aquilani, specie nei momenti decisivi, hanno fatto la differenza, permettendo loro di chiudere l’incontro (nel quale hanno condotto le danze, a parte il primo periodo, sostanzialmente nei restanti minuti, seppur in una gara sempre in equilibrio) sul 67-72, facendo arrivare i primi due punti con una vittoria che fa tanto morale e che può rappresentare una svolta in questa nuova avventura per L’Aquila, tornata dopo 30 anni di attesa in una Serie B!

Un calendario peraltro difficilissimo per gli aquilani, che ha riservato loro nelle prime quattro giornate tre delle squadre maggiormente indicate per la promozione: domenica 22 alle ore 18:00, infatti, il ritorno sul parquet del PalaAngeli contro l’assoluta corazzata del torneo, capace domenica di battere pesantemente l’altra pretendente, la Virtus Roma: servirà il calore consueto del pubblico del capoluogo per sostenere la squadra opposta alla Supernova Fiumicino.

Il Presidente del club Roberto Nardecchia. “Grande soddisfazione per i nostri primi due punti conquistati in una Serie B, un torneo peraltro raggiunto proprio nel playoffs contro la Fortitudo Isernia di maggio scorso che aveva fatto tornare la città dell’Aquila nelle competizioni che merita dopo 30 anni di attesa. Un campionato che si sta dimostrando come nelle previsioni durissimo e di elevato livello tecnico tattico, con formazione e roster importanti, un campionato nel quale diremo la nostra fino in fondo, certi di avere un gruppo di giocatori e uno staff che si stanno dimostrando come nelle nostre aspettative decisamente adeguati alla categoria e che non lasceranno nulla di intentato per regalare un altro anno di soddisfazioni ai nostri tantissimi appassionati”

NEW FORTITUDO ISERNIA - NUOVO BASKET AQUILANO: 67-72 (13-12, 34-37, 43-50)

NEW FORTITUDO ISERNIA: Diana, Monacelli 13, Batalskyi 8, Doglio 26, Compagnoni 3, Pali, Arrighini 3, Idrissou 7, Bonucci 6, Soodla, Russo 1, Raicevic.

All.: Forgione

NUOVO BASKET AQUILANO: Miconi, Nardecchia M.(cap.), Aristotile 6, Nardecchia N. 3, D'Ambrosio Angelillo 10, Cicivè 6, Provenzani 17, Tuccella 14, Cecchi 16, Belmaggio.