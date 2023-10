Naiadi: Sindacati Annunciano lo Sciopero dei Dipendenti a Causa dell'Incertezza Occupazionale

Gli operatori delle Naiadi esprimono profonda preoccupazione riguardo al loro futuro lavorativo, portando i sindacati a dichiarare uno stato di agitazione.

In un comunicato congiunto, la Cgil provinciale e la Slc Cgil hanno reso noto che, nonostante ripetute richieste d'incontro da parte dei sindacati alla Regione Abruzzo per discutere della transizione dei lavoratori impiegati nella gestione precedente verso la nuova gestione del Centro Sportivo 'Le Naiadi' di Pescara, al momento non è stata concessa alcuna possibilità di discussione costruttiva. Di fronte all'attuale situazione e all'assenza di chiarezza riguardo al futuro impiego dei lavoratori precedentemente coinvolti, i sindacati hanno annunciato l'istituzione di uno stato di agitazione tra il personale coinvolto, con l'ulteriore minaccia di avviare azioni di mobilitazione se non verrà fissato un incontro tempestivo.

Nel frattempo, il nuovo gestore delle Naiadi ha programmato una conferenza stampa per il prossimo giorno, durante la quale verranno presentati programmi e obiettivi in previsione della riapertura dell'impianto situato in viale Riviera Nord, fissata per il prossimo 16 ottobre. La situazione rimane tesa, mentre i lavoratori attendono risposte e certezze sul loro futuro professionale.