Nasce la Prima Rete Mobile 5G Privata da Snam del Vastese - Accelerata la Transizione Energetica

Vodafone Business e Snam hanno stretto un accordo rivoluzionario per implementare un'infrastruttura di rete privata 5G ibrida, completamente integrata nella rete di Vodafone e accessibile in tutto il territorio italiano coperto dalla rete. Questo progetto segna il debutto della prima Mobile Private Network 5G ibrida nel settore energetico nazionale. La nuova infrastruttura fornirà una copertura dedicata per i 23 impianti nazionali di Snam, il principale operatore europeo specializzato nel trasporto, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale. L'impianto iniziale a beneficiare di questa innovazione è lo stabilimento di Fiume Treste a Cupello.

La tecnologia 5G consentirà la simultanea connessione di un elevato numero di dispositivi e abiliterà servizi e soluzioni all'avanguardia, rappresentando un'accelerazione fondamentale nella transizione energetica in Italia. Tra i benefici si annoverano la sensoristica di campo, inclusi misuratori di pressione, vibrazione e altri dispositivi per la raccolta locale di dati e la loro trasmissione centralizzata, telecamere e sensori antintrusione, applicazioni per la telediagnostica e il monitoraggio degli impianti, nonché soluzioni di realtà aumentata e realtà virtuale per la formazione dei tecnici e l'assistenza a distanza.

Questa infrastruttura ibrida si tradurrà in un notevole miglioramento della copertura 4G e 5G per la popolazione locale tramite la rete pubblica e per il personale di Snam all'interno degli stabilimenti, grazie all'implementazione di coperture specifiche, garantendo al contempo i massimi standard di sicurezza nella trasmissione e segregazione dei dati. Un'innovazione che promette di rivoluzionare il settore energetico italiano.