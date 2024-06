Nascita Straordinaria: Mamma Partorisce in Ambulanza, Mamma e Neonato Stanno Bene

Mercoledì sera, una donna di Controguerra ha dato alla luce il suo bambino durante la corsa in ambulanza verso il Pronto Soccorso di Sant'Omero. L'emozionante episodio è stato gestito dai volontari della Croce Verde di Villa Rosa.

L'equipaggio serale, composto dall'autista Nevio Di Pietro e dai soccorritori Stefania Napoliello, Massimo Piergallini e Federico Viscioni, è stato allertato per assistere la donna in travaglio. L'ambulanza è partita in codice rosso e ha raggiunto la donna rapidamente. Tuttavia, il neonato era impaziente e non ha aspettato di arrivare in ospedale.

Guidati telefonicamente dalla centrale operativa del 118 di Teramo, i soccorritori hanno eseguito il parto in ambulanza. Il bimbo è nato alle 21:47, riempiendo di gioia tutti i presenti. Mamma e neonato stanno bene, concludendo l'intervento con un momento di felicità collettiva.