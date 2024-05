Naufragio al largo di Malta: Ocean Viking Dirige verso Ortona con 35 Migranti a Bordo

Dopo il naufragio di un barchino vicino a Malta, l'Ocean Viking della Sos Méditerranée è in viaggio verso Ortona con a bordo 35 migranti, principalmente provenienti dal Bangladesh, compresi due minorenni. I naufraghi, affetti da ipotermia e disidratazione, sono stati salvati e ora sono sotto controllo medico. È previsto che la nave arrivi nel porto abruzzese mercoledì pomeriggio, segnando l'ottavo sbarco di migranti a Ortona.

Nonostante Palermo fosse più vicina, l'Ocean Viking ha dovuto navigare per tre giorni attraverso il canale di Sicilia per raggiungere Ortona, dove è stata rimessa in moto la procedura di accoglienza. Questo episodio evidenzia ancora una volta le sfide logistiche e umanitarie affrontate dalle organizzazioni di soccorso nel Mediterraneo.

La missione di soccorso è diventata sempre più urgente, con i migranti che hanno trascorso tre notti in mare prima di essere salvati. La Sos Méditerranée definisce la destinazione di Ortona come "remota" rispetto al punto di raccolta, sottolineando le difficoltà e le distanze che devono essere superate per garantire un sicuro approdo e l'assistenza necessaria ai migranti in difficoltà.