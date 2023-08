Neonato Muore a un Giorno dal Parto. Procura Avvia Inchiesta

Una tragica vicenda si è verificata presso l'Ospedale Santissima Annunziata di Chieti, dove un neonato è deceduto solamente ventiquattro ore dopo essere nato tramite un parto cesareo d'urgenza. Il piccolo, con un peso di soli 1,2 kg, è nato da una giovane madre residente nella Valle Peligna. La Procura della Repubblica ha prontamente aperto un'inchiesta in merito a questa dolorosa vicenda, scaturita a seguito di una segnalazione proveniente dagli stessi professionisti medici coinvolti nel caso.

Il magistrato responsabile dell'indagine ha avviato un procedimento contro ignoti per omicidio colposo e ha disposto l'esecuzione di un'autopsia al fine di fare luce sulle circostanze della morte del neonato e di stabilire se questa possa essere attribuita a eventuali negligenze mediche.

Secondo le informazioni raccolte, la madre, che era al suo ottavo mese di gravidanza, aveva precedentemente effettuato un tracciato presso l'ospedale di Sulmona. Successivamente, è stata ricoverata presso l'ospedale di Chieti, poiché era in stato di pre-termine e non in travaglio. Qui è stata monitorata fino a quando i polmoni del neonato non hanno raggiunto la maturità necessaria per eseguire un parto cesareo.

Inizialmente, sembrava che tutto stesse procedendo nel modo previsto, ma dopo alcune ore dal parto, il neonato avrebbe manifestato un'emorragia. Complicazioni successive al parto, le cui cause non sono ancora chiare se dovute a un'eventuale infezione o meno, hanno purtroppo portato alla tragica perdita del neonato. Di conseguenza, è scattata l'indagine volta a determinare se l'intera gestione del processo di parto sia stata eseguita senza alcuna negligenza da parte del personale medico coinvolto.