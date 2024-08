Neonato di 21 giorni ricoverato in Terapia Intensiva per Covid: "Contagio probabilmente trasmesso...

Un neonato di 21 giorni è stato ricoverato nella Terapia Intensiva Neonatale dell'ospedale di Chieti dopo essere risultato positivo al Covid-19. Il piccolo, che presentava difficoltà respiratorie dovute a un’infiammazione delle vie respiratorie superiori, è stato diagnosticato attraverso un tampone. Secondo quanto riportato dalla Asl, il contagio sarebbe avvenuto probabilmente attraverso la madre, che aveva contratto il virus nei giorni scorsi ma ora è risultata negativa.

Nonostante la gravità del quadro clinico, le condizioni del neonato non destano preoccupazioni significative. Il bambino ha risposto positivamente alle prime terapie e non è stato necessario ricorrere a supporto respiratorio. Attualmente, è in isolamento, ma la madre può entrare nel reparto per l’allattamento, seguendo adeguati protocolli di protezione. Il neonato rimarrà ricoverato fino a quando non sarà negativo al tampone.

Il dottor Diego Gazzolo, direttore della Terapia Intensiva Neonatale, ha lanciato un appello alle madri in questo periodo di caldo intenso: "Non ignorate sintomi nei bambini che potrebbero sembrare legati al caldo. È sempre consigliabile effettuare un test per escludere il Covid-19, poiché il virus è ancora presente".