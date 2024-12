Neve, gelo e piogge: il vero inverno colpisce l'Italia intera

La prima settimana di dicembre porterà sull'Italia un clima decisamente invernale, con l’arrivo di freddo, neve e perturbazioni che interesseranno varie regioni. Il cuore del maltempo è atteso per l'8 dicembre, festa dell’Immacolata, con fenomeni intensi e un sensibile calo delle temperature su tutto il territorio. Secondo i meteorologi, sarà una settimana caratterizzata da frequenti cambiamenti atmosferici, che coinvolgeranno il Nord, il Centro e il Sud con modalità diverse.

Situazione attuale e previsioni per oggi, 2 dicembre

Nella giornata di oggi, la Penisola beneficia temporaneamente di una pausa dal maltempo. Al Nord, il cielo sarà prevalentemente soleggiato, sebbene con nebbie mattutine in Val Padana. Tuttavia, già dal pomeriggio, le prime nubi si affacceranno sulle Alpi occidentali, portando piogge e nevicate sopra i 1800 metri. Al Centro, prevale il bel tempo, con velature sparse. Al Sud, la situazione è più instabile: nuvole si concentrano in Puglia, Calabria e sulla Sicilia settentrionale, con locali piogge​.

Martedì 3 dicembre: neve a quote più basse

La situazione peggiorerà già domani. Il Nord vedrà nevicate sulle Alpi dai 1300 metri, con miglioramenti in mattinata. Sul Nordest e in Romagna, attese piogge e nevicate a quote collinari. Al Centro, la perturbazione coinvolgerà regioni come Toscana, Lazio e Abruzzo, con neve sull’Appennino a partire dai 1200 metri. Al Sud, temporali e piogge inizieranno in Campania, estendendosi verso la Sicilia​.

Instabilità diffusa fino all’Immacolata

Il Centro-Sud sarà il più colpito nei giorni successivi. Mercoledì e giovedì, si prevede maltempo su gran parte del Sud e sul medio Adriatico, con nevicate sulle cime appenniniche. Al Nord, il tempo si manterrà più stabile, con una lieve influenza dell’anticiclone. Tuttavia, da venerdì, una nuova massa d’aria artica si avvicinerà all’Italia, aprendo la strada a condizioni più rigide per il weekend​.

8 dicembre: pioggia e aria artica

Le previsioni per la festa dell’Immacolata Concezione confermano un’ondata di gelo. Una massa di aria fredda proveniente dal Nord Europa si spingerà verso il Mediterraneo, causando un forte abbassamento delle temperature. Neve a bassa quota potrebbe interessare non solo le Alpi ma anche l’Appennino centro-meridionale. Piogge e temporali si intensificheranno al Centro-Sud, mentre il Nord potrebbe rimanere sotto condizioni più asciutte ma decisamente fredde​.

Consigli per affrontare il freddo

Con l’arrivo del vero inverno, è consigliabile:

Monitorare i bollettini meteo ufficiali. Attrezzarsi per i viaggi in aree montane con pneumatici invernali o catene. Prestare attenzione agli spostamenti in caso di pioggia o neve.

Le festività inizieranno con un clima rigido e imprevedibile, segnale dell’arrivo definitivo dell’inverno​.