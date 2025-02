Neve in arrivo: ecco dove colpirà nel weekend

Una massa d'aria fredda proveniente dalla Scandinavia porterà un brusco calo delle temperature e nevicate fino a quote basse in diverse regioni italiane.

A partire da venerdì sera, una perturbazione alimentata da correnti fredde provenienti dall'Europa nordorientale raggiungerà l'Italia nordoccidentale, causando un sensibile abbassamento delle temperature e favorendo la comparsa dei primi fiocchi di neve sulle Alpi occidentali al confine con la Francia. Le precipitazioni inizialmente saranno deboli, ma si intensificheranno nel corso della giornata di sabato, interessando principalmente il Nordovest.

La formazione di una depressione sulla Francia, alimentata dalla discesa di correnti fredde dall'Europa nordorientale, influenzerà il Nord Italia, in particolare il Nordovest, dove le temperature diminuiranno permettendo nevicate fino a quote basse o pianeggianti.

Sabato, la perturbazione raggiungerà il Nordovest sin dalle prime ore, con nevicate sui rilievi di Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Emilia, fino a quelli di Toscana e Lazio. In Piemonte, la neve imbiancherà località come Susa, i tratti appenninici dell'A6 Torino-Savona, dell'A26 Torino-Genova, dell'A7 dei Giovi, Cuneo città, le vette del Monferrato e la collina di Torino, con accumuli previsti fino a 5 cm. Accumuli più significativi sono attesi in quota, fino a 30-50 cm entro la mezzanotte su Alpi Liguri e Marittime, circa 20 cm su Cozie, Graie e Lepontine. Pochi centimetri attesi sui rilievi lombardi e sull'Appennino Tosco-Emiliano oltre i 1000 metri.

Le località interessate dalle nevicate includono Prato Nevoso e Limone Piemonte, dove sono previsti 40-50 cm di neve; circa 10 cm a Bardonecchia, 15 cm a Sestriere, 15-20 cm a Macugnaga. In Valle d'Aosta, attesi 5 cm a Courmayeur e La Thuile, circa 10 cm a Cogne, Gressoney e Cervinia. In Lombardia, circa 5 cm a Madesimo, 5-10 cm ai Piani di Bobbio.

Domenica, le nevicate interesseranno anche l'arco alpino orientale, ma la quota neve si alzerà fino a 800-1100 metri da ovest a est. Fino al mattino, qualche fiocco potrebbe ancora cadere su Cuneo città, per poi lasciare spazio alla pioggia. In ogni caso, la tendenza è verso un'attenuazione dei fenomeni, a partire dalle Alpi orientali.

Si raccomanda di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e di consultare gli aggiornamenti locali per eventuali variazioni nelle previsioni.