Nevicate abbondanti in Abruzzo: interventi Anas per garantire la sicurezza sulle strade

Il personale Anas è al lavoro da ieri notte per garantire viabilità sicura in tutta la regione abruzzese colpita da intense nevicate e maltempo.

Le abbondanti nevicate che hanno colpito l’Abruzzo negli ultimi giorni stanno creando difficoltà alla circolazione su molte strade della regione. A fronte di questo, il personale di Anas (Gruppo FS Italiane) è attivamente impegnato, sin dalle prime ore della notte scorsa, per assicurare la sicurezza e la transitabilità delle principali arterie stradali. La situazione richiede un monitoraggio continuo e interventi tempestivi per prevenire disagi e garantire il regolare flusso del traffico.

Secondo quanto riportato in una nota ufficiale, le intense precipitazioni nevose hanno colpito vari tratti delle strade statali abruzzesi, tra cui la SS584, la SS696, la SS83, la SS84, la SS5 e la SS17. Le squadre di Anas sono intervenute prontamente, utilizzando mezzi attrezzati con spazzaneve e spargisale per rimuovere la neve e mantenere le strade percorribili, sebbene non siano mancati alcuni rallentamenti a causa delle difficili condizioni meteorologiche.

Al momento, le operazioni di sgombero della neve e di distribuzione di sale antigelo si concentrano soprattutto sulla SS487, la SS84 e la SS614, tratti particolarmente esposti agli effetti delle nevicate. Le squadre Anas lavorano senza sosta per ridurre al minimo i disagi e permettere una circolazione fluida e sicura, nonostante il persistere delle condizioni di maltempo.

A questo proposito, Anas ha raccomandato agli automobilisti di adottare comportamenti prudenti alla guida, soprattutto nelle aree montuose o sulle strade ancora interessate dalla neve. In particolare, l'azienda consiglia di moderare la velocità e di utilizzare pneumatici invernali o di tenere a bordo le catene da neve. Una buona preparazione e un comportamento attento possono fare la differenza in situazioni meteo avverse come quelle che sta vivendo l'Abruzzo.

Le previsioni meteo suggeriscono che le nevicate potrebbero continuare anche nelle prossime ore, pertanto, Anas mantiene alto il livello di attenzione per garantire che la rete stradale resti operativa e sicura per tutti gli utenti.