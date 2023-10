Niko Romito, il "Maestro delle Tre Forchette," Confermato al Vertice dal Gambero Rosso per il Settim

Niko Romito, celebre chef e imprenditore abruzzese, è stato nuovamente premiato come il numero uno dalla guida "Ristoranti d'Italia" del Gambero Rosso, un risultato ottenuto per il settimo anno consecutivo. Romito, il cui ristorante Reale a Castel di Sangro (L'Aquila) è stato insignito delle prestigiose "Tre Forchette," ha condiviso la sua gioia per questo traguardo durante la presentazione della guida 2024 al Teatro Quirino di Roma. In questo prestigioso riconoscimento, Romito è stato affiancato dall'Osteria Francescana di Massimo Bottura, confermando il suo status di leader indiscusso nella scena culinaria italiana.

Niko Romito ha espresso la sua tenacia e passione, dichiarando: "Sono felice di essere qui, per me e per il mio gruppo. Una gioia grande il podio; si attesta che ce la faccio, continuerò a farcela e ci proverò ancora." Il successo di Romito è stato ulteriormente enfatizzato dal fatto che ben sei giovani chef formati presso la sua Accademia sono stati anch'essi premiati. Questo aspetto è di particolare importanza per Romito, poiché dimostra il suo impegno nell'ispirare le future generazioni a perseguire la bellezza e la qualità nella cucina, nella ricerca e nell'arte imprenditoriale.

Nel corso della presentazione, Romito ha sottolineato l'importanza di promuovere il concetto di bellezza e di buon cibo attraverso la sua cucina e il suo modo di fare impresa. Ha inoltre evidenziato il suo impegno nel portare la cultura italiana all'estero, incluso il ruolo chiave svolto da Bulgari a Roma, in quanto settima apertura del gruppo, insieme agli sforzi compiuti per promuovere l'Italia al mondo. Durante la sua esperienza a Expo Dubai, dove ha rappresentato l'Italia per sei mesi, ha potuto constatare l'entusiasmo globale per la cucina e lo stile di vita italiani. Romito ha concluso dicendo: "Tutti insieme possiamo crescere." Nel gruppo premiato con le "Tre cocotte," segnaliamo anche lo Spazio Niko Romito Bar e Cucina, situato a Roma.