Nord Italia con pioggia e neve sulle Alpi ed alto Appennino

Una perturbazione è riuscita a scalfire il campo di alta pressione che proteggeva l'Europa centro-meridionale e l'Italia innescando un peggioramento del tempo che ha preso forma a partire dalla serata di domenica sulle regioni nordoccidentali.

Piogge e rovesci sparsi si sono estesi dal Nordovest verso il Triveneto con accumuli pluviometrici che comunque hanno stentato a superare i 20mm, mentre sulle Alpi occidentali la neve ha fatto la sua comparsa fino a 2200m circa.

Nella sua estensione verso levante il fronte è riuscito a coinvolgere anche la Toscana, specie nel settore centro-settentrionale, con fenomeni che nella notte sono risultati più insistenti tra Lucchesia e Fiorentino, dove gli accumuli pluviometrici hanno localmente superato i 20mm. Qualche rovescio infine ha raggiunto anche la Sardegna occidentale.

PROSSIME ORE.

Piogge in intensificazione soprattutto dal pomeriggio al Nord con fenomeni che diverranno più intensi su Triveneto ed Emilia, anche temporaleschi, mentre al Nordovest inizieranno ad affermarsi graduali schiarite.

Nevicate sono attese sulle Alpi, in calo fino a 1500m in serata su quelle orientali.

Al Centro instabilità su Sardegna e regioni tirreniche con piogge e qualche temporale in estensione al versante adriatico, mentre ampie schiarite interverranno da ovest in giornata.

Tende a peggiorare anche su parte del Sud con piogge e qualche temporale dal pomeriggio/sera sulla Campania in estensione alla Calabria tirrenica.