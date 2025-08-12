Notte da incubo: spray urticante scatena il panico nel condominio

Una lite fra vicini culmina con lo spruzzo di spray urticante sulle scale del palazzo, causando emergenza tra Carabinieri, 118 e Vigili del fuoco triage.

In una notte di crescente tensione a Città Sant’Angelo, in provincia di Pescara, un acceso alterco tra condomini si è trasformato in un episodio di ordinaria gravità: una sostanza spray urticante è stata spruzzata all’interno della tromba delle scale di un palazzo abitato da circa trenta persone. La scia irritante ha provocato immediati disagi, spingendo alcuni residenti a chiedere aiuto alle forze dell’ordine.

Immediatamente scattato l’allarme, sul posto sono giunti i Carabinieri, i Vigili del fuoco, che hanno impiegato anche un’unità specializzata per gestire il tipo di emergenza, e i sanitari del 118, i quali hanno attivato ben cinque ambulanze.

Grazie all’intervento coordinato delle forze dell’ordine e dei soccorritori, l’ordine è stato rapidamente ristabilito e la situazione de-escalata nel giro di poco tempo.

Sul posto, due condomini hanno ricevuto cure immediate: uno presentava irritazione alle vie respiratorie. Entrambi hanno successivamente rifiutato il trasporto in pronto soccorso.

Secondo le ricostruzioni emerse, il confronto è avvenuto fra il proprietario di un alloggio e la persona che lo occupava in affitto. Al momento, l’episodio è oggetto di accertamenti e non si esclude l’apertura di una querela da parte dei coinvolti.