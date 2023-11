Notte di Incendi a Spoltore: Cinque Auto in Fiamme e una Caccia al Piromane

Una notte di terrore a Spoltore, dove cinque autovetture sono state ridotte in cenere in un incendio misterioso avvenuto in largo San Giovanni. Le vetture, tutte parcheggiate in prossimità l'una dell'altra, sono state vittime delle fiamme che hanno distrutto i veicoli.

L'incendio è stato fortunatamente domato grazie all'intervento del personale dei vigili del fuoco di Pescara, ma il mistero sulle cause di questo grave episodio continua a crescere.

Le forze dell'ordine, in particolare i carabinieri, sono attualmente impegnati in approfonditi accertamenti allo scopo di stabilire la dinamica dell'accaduto e individuare eventuali responsabilità. La caccia al piromane o ai responsabili di questo incendio è in corso, mentre la comunità locale resta in allerta.