Notte di paura a Pescara: diversi minorenni finiscono in ospedale dopo abuso di alcol

Malori sul lungomare nord durante una serata dedicata ai giovani, cinque ragazzi ricoverati e indagini della polizia sull'origine delle bevande consumate.

Momenti di forte preoccupazione nella tarda serata di ieri sul lungomare nord di Pescara, dove numerosi minorenni sono stati soccorsi dal personale del 118 dopo aver accusato i sintomi di una presunta intossicazione da alcol. L'episodio si è verificato nell'area della Rotonda Paolucci, all'esterno di uno stabilimento balneare che ospitava un evento rivolto ai giovanissimi, organizzato in collaborazione con i rappresentanti degli studenti delle scuole cittadine.

Secondo le prime ricostruzioni, almeno cinque ragazzi hanno avuto bisogno del trasferimento in ospedale, mentre altri giovani sono stati medicati direttamente sul posto dal personale sanitario. L'allarme è scattato quando alcuni passanti hanno notato diversi adolescenti accasciati a terra o in evidente stato di alterazione, facendo intervenire tempestivamente i soccorsi.

Sul luogo sono confluite quattro ambulanze, un'automedica e le pattuglie della Polizia di Stato, che hanno messo in sicurezza l'area e avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto. Gli operatori sanitari hanno prestato le prime cure ai ragazzi, decidendo il ricovero dei casi ritenuti più seri.

Dalle prime verifiche emerge che le bevande alcoliche non sarebbero state acquistate all'interno del locale, dove la somministrazione ai minorenni è vietata, ma sarebbero state comprate autonomamente prima dell'ingresso e consumate negli spazi pubblici della Rotonda Paolucci e nelle vie limitrofe. Al momento dell'intervento, l'area risultava disseminata di bottiglie di superalcolici, lattine, bicchieri di plastica e altri rifiuti, segni evidenti di un consumo avvenuto all'esterno della struttura.

L'episodio riporta al centro dell'attenzione un fenomeno che da tempo preoccupa istituzioni e famiglie. Proprio per contrastare il consumo di alcol tra i più giovani, nell'estate del 2025 il sindaco Carlo Masci aveva firmato un'ordinanza che vieta il consumo di bevande alcoliche in numerose aree pubbliche della città, compreso il lungomare, dopo che diversi gestori avevano segnalato l'arrivo nei locali di ragazzi già in evidente stato di ebbrezza.

Il tema è stato inoltre affrontato anche nel corso della stagione estiva 2026, quando la Prefettura di Pescara ha disposto un rafforzamento dei controlli lungo la riviera, con verifiche specifiche nei locali e nelle aree della movida per contrastare la somministrazione irregolare di alcolici, prevenire situazioni di rischio e garantire maggiori livelli di sicurezza durante gli eventi dedicati ai giovani.

Le indagini proseguono per chiarire l'esatta dinamica dei fatti e verificare eventuali responsabilità. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e visionando le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, mentre resta alta l'attenzione sul fenomeno del consumo di superalcolici tra gli adolescenti, soprattutto nelle aree esterne ai locali dove i controlli risultano più difficili.