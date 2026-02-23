Cronaca

Notte di paura sulla Maiella: quattro giovani salvati dal gelo

Cronaca
Chieti (CH)
23 Febbraio 2026   14:50  

Intervento congiunto tra Soccorso Alpino e Aeronautica Militare a 2.200 metri: recuperati quattro escursionisti romani, uno con principio di congelamento agli arti inferiori.

Momenti di forte apprensione sulla Maiella, dove quattro giovani escursionisti romani sono rimasti bloccati durante un’uscita sulla neve tra Monte Cavallo e Sella Acquaviva, a circa 2.200 metri di altitudine. L’operazione di recupero, conclusa intorno alle 22.30, ha visto impegnati il Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo e l’Aeronautica Militare, in un intervento coordinato reso complesso dalle condizioni ambientali.

La richiesta di aiuto è giunta nel tardo pomeriggio, attivando immediatamente una prima squadra di tecnici del Cnsas Abruzzo, partita a piedi verso l’area interessata, caratterizzata da innevamento consistente e tratti particolarmente esposti. Successivamente è stata inviata una seconda squadra con un medico, per garantire assistenza sanitaria avanzata direttamente sul posto.

Valutata la criticità dello scenario e la necessità di un’evacuazione rapida, è stato richiesto il supporto del Rescue Coordination Center del Comando Operazioni Aerospaziali, che ha disposto l’invio di un elicottero dell’85° Centro Sar del 15° Stormo, decollato da Pratica di Mare.

I quattro ragazzi, due di 23 anni e due di 22 anni, sono stati raggiunti via terra dai soccorritori. Uno di loro presentava un principio di congelamento agli arti inferiori, conseguenza delle basse temperature e dell’esposizione prolungata. Dopo la valutazione medica e la stabilizzazione, il gruppo è stato elitrasportato all’ospedale di Chieti per gli accertamenti e le cure necessarie.

L’episodio conferma l’importanza della pianificazione e dell’equipaggiamento adeguato nelle escursioni invernali in alta quota, soprattutto in un massiccio come la Maiella, dove le condizioni meteorologiche possono mutare rapidamente e rendere complesso il rientro a valle.

