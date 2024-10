Notte di terrore: giovane accoltellato al volto, la città sotto shock

Aggressione violenta a Casalbordino: giovane ferito con un coltello in piena notte, indagini in corso.

Un episodio di violenza ha scosso la tranquillità di Casalbordino. Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre, un ragazzo di 22 anni è stato ferito al volto con un coltello. L’aggressione è avvenuta in via dei Tigli, nella zona di Miracoli, mentre la vittima si trovava in compagnia di un amico. Nonostante la gravità dell’attacco, il giovane è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Vasto, dove è stato curato per le ferite riportate. Fortunatamente, le sue condizioni non destano preoccupazione.

Le indagini sono attualmente condotte dai carabinieri, che stanno cercando di risalire all’identità dei due aggressori. Al momento, sembra che l’attacco sia avvenuto senza un chiaro motivo, aumentando la tensione in città.

Il sindaco di Casalbordino, Filippo Marinucci, ha espresso il suo sdegno attraverso un post su Facebook: "Sono sconcertato e profondamente avvilito. Ho appreso dai media dell'ennesima aggressione a danno di due giovani del nostro comune. Domani mi recherò alla Tenenza di Ortona per denunciare la grave situazione di abbandono in cui versa la nostra Stazione dei Carabinieri. Se non ci sarà un potenziamento della presenza delle forze dell’ordine, chiederò la chiusura della stazione di Casalbordino e l’accorpamento alla Tenenza di Vasto".

Il sindaco ha inoltre manifestato la sua solidarietà ai ragazzi coinvolti e ha auspicato che la giustizia possa agire rapidamente per identificare e condannare i responsabili di questo atto di violenza. La comunità resta in attesa di ulteriori sviluppi.