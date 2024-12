Novità Pensionistiche: Riscatto Percorsi ITS Academy per Diploma e Formazione Superiore

Il nuovo provvedimento Inps permette ai diplomati ITS di riscattare gli studi ai fini pensionistici, favorendo una connessione più stretta tra formazione e mercato del lavoro.

L'assessore all'Istruzione della Regione Abruzzo, Roberto Santangelo, ha espresso il proprio sostegno alle recenti disposizioni dell'Inps, delineate nella circolare n. 98 del 25 novembre 2024, che consentiranno agli studenti degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy) di riscattare i loro percorsi formativi ai fini pensionistici. Questa nuova opportunità si inserisce nel più ampio quadro delle politiche volte a potenziare la formazione tecnica e professionale, con l'obiettivo di migliorare l'integrazione tra istruzione, innovazione e mercato del lavoro.

Le disposizioni riguardano i corsi appartenenti al quinto e sesto livello del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF), che corrispondono rispettivamente a quattro e sei semestri di studio. Per essere riscattabili, i diplomi devono essere conferiti e accreditati, sia in via temporanea che definitiva, dalle ITS Academy in linea con quanto previsto dalla legge n. 99/2022. Inoltre, le fondazioni ITS dovranno essere correttamente accreditate.

In una fase transitoria, sarà possibile per gli ITS Academy già attivi entro il 31 dicembre 2019, e per quelli che seguiranno, ottenere l'accreditamento temporaneo, a condizione che rispettino i criteri stabiliti. Questa innovazione rappresenta un significativo passo avanti per il sistema delle ITS, che vedrà un rafforzamento della propria attrattività, consolidando ulteriormente il proprio ruolo all'interno del sistema educativo e favorendo una maggiore equità nel trattamento pensionistico per i diplomati.

Questa misura si inserisce nell’obiettivo di valorizzare la formazione professionale, migliorando le opportunità per gli studenti e potenziando il legame tra le politiche educative e le esigenze del mondo del lavoro, in un contesto di sempre maggiore competitività e innovazione.