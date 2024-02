Nuova Denuncia sulla Costa dei Trabocchi: Chiosco Abusivo non Rimosso

Dopo i recenti controlli a Rocca San Giovanni, l'attenzione si sposta su Fossacesia, dove i titolari di uno stabilimento balneare sono finiti nei guai per un chiosco stagionale troppo grande e non rimosso alla scadenza del titolo concessorio.

La Procura di Lanciano ha avviato un'indagine a seguito di segnalazioni riguardanti presunti abusi edilizi ed ambientali lungo la Costa dei Trabocchi. I carabinieri forestali hanno preso in esame uno stabilimento balneare lungo il lungomare, denunciando i proprietari alle autorità giudiziarie per violazioni urbanistiche e ambientali.

Secondo quanto emerso dalle indagini dei militari, il chiosco stagionale in questione superava le dimensioni autorizzate e non è stato rimosso entro il termine previsto dal titolo concessorio, ossia quattro mesi. La struttura abusiva è stata oggetto di verifiche anche da parte della Sasi per quanto riguarda il titolo allo scarico in pubblica fognatura.