Nuova Gestione per le Naiadi: Affidate alla Fira con l'Approvazione della Giunta Regionale

La giunta regionale ha approvato una delibera che conferma la gestione delle Naiadi affidata alla Fira, segnando una svolta significativa nel destino del centro sportivo rimasto chiuso dallo scorso 21 novembre. La decisione ha messo fine a un periodo di dubbi e incertezze, dopo la revoca dell'affidamento al Club Aquatico, durato poco più di un mese.

Il governatore Marco Marsilio e il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri avevano già anticipato l'orientamento verso una gestione pubblica per rivitalizzare il centro sportivo e ristabilire la fiducia degli utenti. La delibera approvata ora conferma questa scelta, aprendo la strada alla riapertura dell'impianto sportivo chiuso da quasi due mesi.

Il presidente Sospiri ha dichiarato: "Abbiamo dato seguito alla strada intrapresa da novembre a oggi. Credo che la gestione pubblica sia la soluzione migliore. Ora il tempo di risolvere questioni contrattuali e burocratiche, poi si potrà riaprire. Quando? Credo che entro gennaio sia una previsione realistica."

La delibera non stabilisce un orizzonte temporale definitivo per il nuovo affidamento, che viene descritto come "temporaneo" e mirato alla riapertura immediata e all'esecuzione dei necessari lavori di manutenzione. La Fira è incaricata di redigere un piano previsionale e di svolgere i lavori necessari per evitare il deterioramento dell'impianto.

La questione della riassunzione dei lavoratori, alcuni in cassa integrazione da agosto, sarà ora al centro dell'attenzione, poiché si cercherà di riorganizzare il personale per riaprire il centro sportivo. La gestione pubblica a lungo termine sarà individuata in seguito, dopo l'esecuzione dei lavori necessari e la stabilizzazione delle operazioni.