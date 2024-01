Nuova aggressione su un autobus Tua, sindacati chiedono maggiore sicurezza

Un episodio di violenza ha scosso un autobus della Tua (azienda regionale trasporti), alimentando le preoccupazioni dei sindacati che ora chiedono urgenti misure per garantire la sicurezza degli autisti. L'aggressione ha avuto luogo ieri intorno alle 16.30, sulla linea Tua Caramanico-Pescara, mentre il veicolo transitava su viale Benedetto Croce a Chieti Scalo.

La vittima dell'aggressione è stato un autista del trasporto pubblico Tua, che ha subito calci, pugni e insulti da parte di un passeggero. Il motivo dell'attacco è stato il rifiuto dell'autista, in conformità con il regolamento di servizio, di far scendere un passeggero al di fuori della fermata prevista nell'itinerario. Questo episodio rappresenta l'ultima di una serie di aggressioni che hanno suscitato la protesta dei sindacati, ora determinati a ottenere maggiori misure di sicurezza.

Il passeggero ha addirittura danneggiato la porta anteriore dell'autobus durante il suo attacco, riuscendo poi a fuggire dal veicolo. Il panico si è diffuso tra gli altri passeggeri, mentre uno di loro ha tempestivamente lanciato l'allarme, chiamando la polizia. Tuttavia, al momento dell'arrivo delle forze dell'ordine, l'aggressore era già fuggito dalla scena.

Il servizio di emergenza medica 118 è intervenuto sul posto per valutare le condizioni di salute dell'autista, il quale, fortunatamente, non ha riportato ferite gravi nonostante lo spavento subito. I sindacati ora insistono sul fatto che la sicurezza degli autisti e dei passeggeri deve diventare una priorità assoluta, e chiedono misure immediate per prevenire tali episodi di violenza sulle linee di trasporto pubblico.