Nuova perturbazione e prime piogge in azione sulla Penisola. Peggioramento in giornata

Una nuova perturbazione sta entrando in azione da ovest e determina già la ripresa del maltempo sulle regioni più occidentali.

I fenomeni si stanno intensificando al Nordovest con le piogge che bagnano Liguria di Ponente e buona parte del Piemonte.

Gli accumuli pluviometrici del nuovo peggioramento sono al momento esigui, ma vanno ad interessare le zone su cui si è appena conclusa una pesantissima ondata di maltempo che ha lasciato le ferite ancora aperte, come in questo caso soprattutto la Liguria.

Il flusso da sud che precede l'ingresso della nuova perturbazione trasporta correnti miti ma umide verso la Sicilia innescando alcuni piovaschi sul settore centro-orientale dell'isola.

Sul resto d'Italia la situazione è al momento tranquilla, ma nel corso della giornata si andrà verso un ulteriore peggioramento.

PROSSIME ORE.

La nuova perturbazione tenderà ad intensificarsi al Nordovest con piogge che diverranno diffuse su Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta e si estenderanno in giornata a gran parte della Lombardia e a fine giornata a Trentino, Alto Adige e alto Veneto.

Neve sulle Alpi da quota 1200/1600m al Nordovest, superiore altrove.

Peggiora in giornata in Sardegna con fenomeni che entro sera raggiungeranno anche le zone tirreniche centro-settentrionali.

Piogge in Sicilia in estensione a Calabria, Lucania e in serata qualche pioviggine fin sulla Puglia.