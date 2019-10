Nuova perturbazione in arrivo sulla Penisola per inizio prossima settimana

L'alta pressione delle Azzorre non riuscirà ad imporsi con decisione sull'Europa centrale e Italia, osteggiata da una saccatura colma d'aria artica presente sull'Europa orientale e Scandinavia.

Le correnti si manterranno così tra Nordovest e Nord: entro questo flusso un nuovo impulso instabile raggiungerà l'Italia tra domenica sera e lunedì, scivolando da Nord verso Sud.

Domenica sera prime piogge sparse attese al Nord, in ulteriore intensificazione su Alpi e Nordovest nella notte su lunedì, quando la neve potrebbe scendere sulle Alpi centro-occidentali a tratti fin sotto i 1700-1800m. Si tratterà però di una toccata e fuga per il Nord:

Lunedì mattina sarà infatti probabilmente già tutto finito con residue precipitazioni giusto sull'Emilia Romagna e parte del Triveneto, comunque in rapido esaurimento.

La perturbazione avrà la sua massima espressione invece al Centrosud lunedì, quando è attesa una passata di rovesci e temporali sparsi da Nord verso Sud, localmente anche di forte intensità e accompagnati da grandine e raffiche di vento.

Le temperature saranno in nuovo calo, sotto venti anche sostenuti di Tramontana, Grecale o Maestrale.

Ad ogni modo anche qui il passaggio sarà rapido, con un miglioramento al Centro piuttosto repentino nella seconda parte della giornata.

Nei giorni successivi tempo dinamico, con sole prevalente martedì salvo ultime piogge sparse al Sud, mentre da mercoledì potrebbero tornare nuove precipitazioni su parte del Centronord.