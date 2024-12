Nuove norme stradali: cinque patenti ritirate in una sola notte

L’introduzione delle nuove leggi sul codice della strada porta a cinque patenti ritirate in una notte a Montesilvano, tra alcol e droga. Controlli intensificati.

Pochi giorni dopo l’introduzione delle nuove norme del Codice della Strada, entrate in vigore il 14 dicembre, le forze di polizia hanno subito iniziato a intensificare i controlli per contrastare la guida sotto l’influenza di alcol e sostanze stupefacenti. Nella notte, la polizia stradale ha organizzato un servizio di monitoraggio nelle principali aree della movida, con particolare attenzione a Montesilvano, dove si sono registrati numerosi episodi. L’intervento è stato supportato da un laboratorio mobile per i test e dalla presenza del personale sanitario della questura.

Durante il servizio, gli agenti hanno ritirato cinque patenti di guida a altrettanti automobilisti trovati positivi ai test etilometrici e salivari, quest’ultimo utilizzato per verificare l’assunzione di droghe. Secondo le nuove disposizioni del codice, non è più necessaria la prova di alterazione, ma è sufficiente la semplice assunzione di sostanze. Tra i soggetti controllati, un uomo di 46 anni ha mostrato un tasso alcolemico ben oltre il limite consentito, con una concentrazione di 1,35 g/l, oltre il doppio rispetto al massimo consentito. Successivamente, il test salivare ha confermato la sua positività alla cocaina.

Anche un 30enne, fermato durante lo stesso servizio, è stato trovato positivo sia all’etilometro con un tasso di 0,96 g/l, sia alla cocaina tramite il test salivare. In entrambi i casi, sono scattate le sanzioni previste dal Codice della Strada, comprese la sospensione della patente e la decurtazione dei punti. In totale, durante la notte, sono stati ritirati 60 punti da diversi automobilisti.

Oltre a queste infrazioni, sono stati sanzionati anche tre conducenti per non aver indossato le cinture di sicurezza. Per loro sono previste multe e la decurtazione di 5 punti dalla patente. Tuttavia, non è stata applicata la nuova "sospensione breve" introdotta dall'art. 218-ter del codice, poiché i conducenti sanzionati avevano un saldo punti superiore a 20.

In questi giorni, sono stati intensificati anche i controlli per verificare la presenza delle dotazioni invernali obbligatorie, come gomme termiche o catene da neve a bordo. In una sola giornata, sono state registrate ben 4 infrazioni relative a questo aspetto.

Con queste nuove regolazioni, la polizia stradale spera di ridurre il numero degli incidenti stradali causati da guida in stato di ebbrezza o alterazione da droghe. Le autorità continuano a fare appello alla responsabilità dei conducenti, invitandoli a non sottovalutare la sicurezza sulle strade, soprattutto nei periodi festivi, quando il numero dei veicoli in circolazione aumenta significativamente.