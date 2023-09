Nuovo Codice della Strada: Sanzioni Più Severità, Inclusa la 'Reclusione' della Patente e Alcolock

Il varco per il varo di un nuovo codice della strada in Italia si sta aprendo, con il Consiglio dei ministri in attesa di discutere il disegno di legge che prevede pene più severe per chi viola le regole della strada. Il testo, intitolato "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del Codice della strada", è stato recentemente sottoposto alla Conferenza Unificata ed è ora in attesa dell'approvazione da parte del governo, avviando così il suo iter parlamentare, con l'obiettivo di diventare legge già in autunno.

Le nuove disposizioni, che affrontano una serie di questioni legate alla sicurezza stradale, includono sanzioni più severe per le violazioni del codice, una maggiore attenzione all'uso dei cellulari durante la guida e sanzioni rigide per i conducenti ubriachi responsabili di incidenti e fuga. Inoltre, viene introdotta una nuova misura chiamata "ergastolo della patente," che prevede la revoca permanente della patente per chi reincide in gravi infrazioni stradali.

Il Ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha sottolineato l'urgenza e l'importanza di questo nuovo codice, affermando che si tratta di una battaglia di civiltà che coinvolge l'intero paese, in risposta ai numerosi e tragici incidenti che si verificano troppo spesso sulle strade italiane.

Multe Aumentate: Il nuovo codice prevede multe più pesanti per chi supera i limiti di velocità, con sanzioni che possono arrivare fino a 1.600 euro. In particolare, chi utilizza il cellulare mentre guida vedrà triplicata la multa.

Alcol e Droghe: Per quanto riguarda l'alcol, il divieto assoluto di guida è introdotto per i conducenti già condannati per reati specifici, mentre viene richiesto l'uso di un dispositivo chiamato "alcolock" che impedisce l'avvio del motore se il guidatore ha un tasso alcolemico superiore allo zero. La positività al test rapido per l'uso di droghe comporterà il ritiro immediato della patente, seguito da un divieto di conseguire la patente di guida per tre anni.

Monopattini e Biciclette: Le nuove norme riguardano anche i monopattini, che dovranno essere dotati di casco, targa e assicurazione. I monopattini in condivisione saranno autorizzati solo nelle aree designate. Sono previste sanzioni severe per la sosta inappropriata, la guida in contromano e la circolazione su strade extraurbane particolarmente trafficate e pericolose. Inoltre, si prevede un aumento delle piste ciclabili e l'individuazione di zone con priorità ciclabile, con limiti di velocità fissati a 30 chilometri orari. Per gli automobilisti, è obbligatorio mantenere una distanza di almeno un metro e mezzo quando si sorpassa un ciclista.

Sanzioni più Alte per il Superamento dei Limiti di Velocità: Nonostante i limiti di velocità rimangano invariati, le sanzioni per le violazioni saranno più severe, con multe che possono arrivare fino a 1.400 euro nei casi più gravi. Per i neopatentati, l'obbligo di guida obbligatoria prima di poter guidare un'auto di grande cilindrata sarà esteso a 3 anni. Inoltre, i minorenni scoperti alla guida senza patente e sotto l'effetto di alcol o droghe dovranno attendere fino ai 24 anni prima di poter guidare un'auto.