Nuovo Consiglio Provinciale di Chieti: Eletti Convalidati e Capigruppo Scelti

Il Consiglio Provinciale di Chieti si è riunito in sessione questa mattina per la prima volta dopo le elezioni del 21 dicembre, che hanno portato al rinnovo dell'assemblea. All'unanimità, sono stati approvati i tre punti all'ordine del giorno, che comprendevano le comunicazioni del presidente, la convalida dei 12 eletti e gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti provinciali presso Enti, Aziende e Istituzioni.

Il presidente Francesco Menna ha condiviso le indicazioni ricevute dai due gruppi consiliari per la nomina dei rispettivi capigruppo. Massimo Tiberini, sindaco di Casoli, è stato designato capogruppo per la lista "Insieme per la Provincia di Chieti", mentre Catia Di Fabio, sindaco di Monteodorisio, guiderà il gruppo per la lista "La Provincia che vogliamo".

A margine del Consiglio, Menna ha commentato l'importanza di questa giornata per la Provincia, sottolineando che l'insediamento del nuovo Consiglio rappresenta un momento cruciale per avviare la programmazione delle opere e dei servizi da garantire. Ha espresso gratitudine verso gli eletti augurando loro buon lavoro e ha riconosciuto il contributo degli uffici e di tutti coloro che hanno lavorato per assicurare il corretto funzionamento degli organi provinciali.

Menna ha sottolineato l'importanza di restituire l'attenzione della comunità ai cittadini attraverso l'elezione diretta, insieme alla restituzione di risorse e funzioni. Ha evidenziato le sfide imminenti, tra cui la Via Verde con l'acquisto delle vecchie stazioni e il finanziamento per il suo completamento, la programmazione e realizzazione dei lavori per la sicurezza delle 1630 km di strade provinciali, e i numerosi cantieri nell'edilizia scolastica con lavori aggiudicati per 33 milioni di euro attraverso i fondi Pnrr. Il presidente ha ribadito l'obiettivo comune del Consiglio: lavorare nell'interesse generale della vasta comunità che rappresenta, composta da 104 Comuni e 372.000 abitanti della Provincia di Chieti.