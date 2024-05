Nuovo Stabilimento per Carrozzerie di Lusso: La Rivoluzione Femminile nella "Valle del Tubo"

Nella zona industriale di Villa Zaccheo, conosciuta come la "Valle del Tubo" abruzzese, sta per sorgere un nuovo stabilimento che promette di rivoluzionare il settore. Non si tratterà più solo di marmitte: la Pcm, parte del gruppo lombardo Catra, avvierà la produzione di parti di carrozzerie di lusso per marchi prestigiosi come Ferrari, Maserati, Lamborghini, Porsche e Tesla.

La novità non è solo tecnologica ma anche sociale: saranno principalmente le donne metalmeccaniche del Teramano a realizzare queste parti, con una previsione iniziale di una trentina di nuove assunzioni. Questo cambiamento è frutto dell'accordo tra Pcm, rappresentata dall'amministratore delegato Giuseppe Fresta, e il sindacato Fim-Cisl.

Marco Boccanera, segretario provinciale della Fim-Cisl, ha annunciato la notizia definendola una "buona notizia per la nostra provincia". Boccanera ha sottolineato l'importanza del continuo investimento di Pcm nel territorio nonostante le sfide infrastrutturali e burocratiche.

L'automotive teramano è a un punto di svolta cruciale. Le aziende stanno differenziando le loro produzioni per adattarsi alle nuove tendenze del mercato, come la transizione verso l'elettrico, che sta causando una diminuzione della domanda di marmitte. Tuttavia, per il settore dei mezzi pesanti, l'arrivo dell'elettrico è ancora lontano, garantendo la continuazione della produzione di marmitte per molti anni.

L'attenzione si sposta ora sull'innovativo stabilimento Pcm, che si specializzerà nella produzione di componenti esterne delle auto, come specchietti e paraurti, attraverso lo stampaggio. Questa strategia permetterà di mitigare gli effetti della crisi dei motori termici, spostando il focus sulla carrozzeria.

La decisione di Pcm di continuare a investire nella "Valle del Tubo" rappresenta un segnale positivo per l'economia locale, dimostrando la resilienza del settore automotive abruzzese e la capacità di adattarsi ai cambiamenti del mercato globale.