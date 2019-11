Nuovo ciclone sull'Italia nel week end, maltempo in estensione anche al centro sud

Correnti di aria fredda di estrazione polare transitano sul nord Atlantico e raggiungono l'Europa centro-occidentale, alimentando una vasta area depressionaria tra la Francia e la Penisola Iberica. Tra sabato e domenica tale situazione favorirà la formazione di un vortice ciclonico destinato a transitare dal Mediterraneo centrale verso l'Italia, comportando altro forte maltempo accompagnato da una nuova tempesta di vento. Weekend dunque compromesso con maltempo inizialmente al Centro-Nord accompagnato da nevicate in montagna e fenomeni in estensione entro domenica anche al Sud.

METEO SABATO.

Nuvoloso al Nord salvo qualche schiarita temporanea sulla Val Padana, qualche fenomeno su Alpi, alte pianure e Levante Ligure, in intensificazione in serata su Triveneto, Emilia Romagna con piogge e temporali anche forti e neve sulle Alpi dai 1000/1200m, 1300/1400m sull'Appennino.

Maltempo al Centro con piogge e temporali in intensificazione al pomeriggio, specie su Marche, Umbria e alto Lazio ma in attenuazione serale sull'Adriatico.

Neve dai 1600m, in calo anche sotto i 1000m la notte sull'Appennino Emiliano.

Parzialmente nuvoloso al Sud con nubi in aumento in serata e qualche pioggia in arrivo sui versanti tirrenici.

Temperature in lieve e locale diminuzione al Centro Nord, in aumento invece al Sud.

Venti che diverranno forti da sudest sui bacini centro-meridionali, tesi settentrionali al Nord.

Mari molto mossi o agitati.

METEO DOMENICA.

Il tempo resta piuttosto instabile al Centro Nord con piogge e temporali intermittenti e nevicate sulle Alpi dai 1200-1400m e mediamente oltre i 1200-1500m in Appennino.

Tempo in peggioramento anche al Sud salvo ultime schiarite al mattino in Puglia e dal pomeriggio in Sicilia.

In giornata temporali anche forti in arrivo dapprima sulla Calabria ionica, poi sul Salento.

Le temperature saranno stabili al Centro Nord, in calo invece al Sud.

I venti forti tra sudovest e sud-sudest.

Mari molto mossi o agitati.