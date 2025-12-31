Nuovo ospedale di Vasto, gara bandita: investimento strategico per la sanità abruzzese

Pubblicata la gara d’appalto per il nuovo presidio ospedaliero di Vasto: progetto integrato, fondi statali e regionali, tempi certi e ruolo chiave nel sistema sanitario

È ufficialmente partita la gara d’appalto per la realizzazione del nuovo ospedale di Vasto. La Asl Lanciano Vasto Chieti ha infatti pubblicato la delibera che avvia la procedura di affidamento, optando per la formula in house prevista dal nuovo Codice dei contratti pubblici, con l’obiettivo di accelerare i tempi e garantire maggiore controllo sull’intervento.

L’operazione si configura come un appalto integrato, che prevede l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori. La base dell’intervento è il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, un documento dettagliato che contiene approfondimenti tecnici, ambientali e paesaggistici, consentendo di superare la fase della progettazione definitiva e snellire l’iter procedurale.

Il valore complessivo dell’appalto ammonta a 149.656.813,75 euro. Le risorse saranno coperte in larga parte da finanziamenti statali per oltre 105 milioni di euro, mentre la Regione Abruzzo contribuirà con circa 42,8 milioni. La restante quota, pari a poco più di 1,2 milioni di euro, sarà a carico della Asl. La gara non sarà suddivisa in lotti e dovrà concludersi entro nove mesi dalla sua indizione.

Il direttore generale Mauro Palmieri sottolinea come l’iter sia stato portato avanti riducendo al minimo i tempi, dopo anni di attese e incertezze. Il bando pubblicato rappresenta, secondo Palmieri, il passaggio decisivo verso la realizzazione di una struttura moderna, in grado di rispondere alle nuove esigenze sanitarie, con standard elevati di tecnologia, sicurezza ed edilizia ospedaliera.

Sulla stessa linea il presidente della Regione Marco Marsilio e l’assessora alla Salute Nicoletta Verì, che definiscono il nuovo ospedale un’infrastruttura destinata ad avere un ruolo centrale nel sistema sanitario regionale, sia per la qualità dei servizi sia per l’attenzione a comfort, sicurezza e dotazioni tecnologiche. Un’opera considerata strategica per rafforzare l’assistenza sanitaria nell’area vastese e nell’intero Abruzzo.