Nutella celebra l'alba italiana: 21 vasetti per 21 meraviglie regionali

La nuova edizione limitata "Nutella Buongiorno" omaggia i paesaggi italiani all'alba, tra cui la suggestiva Costa dei Trabocchi in Abruzzo.

La Ferrero, in collaborazione con l'Agenzia Nazionale del Turismo (ENIT), ha lanciato la collezione "Nutella Buongiorno", composta da 21 vasetti in edizione limitata, ciascuno raffigurante un paesaggio italiano all'alba. L'iniziativa mira a valorizzare le bellezze naturali e culturali del Paese, offrendo ai consumatori un viaggio sensoriale attraverso le regioni italiane.

Ogni vasetto presenta un'immagine che cattura le sfumature dell'alba in luoghi iconici e meno conosciuti, come la Costa dei Trabocchi in Abruzzo, l'Alpe di Siusi in Alto Adige, e il Castello Aragonese d'Ischia in Campania. Sul retro di ogni confezione, un QR code permette di accedere a una pagina dedicata con informazioni e curiosità sulla località rappresentata, oltre a suggerire l'abbinamento ideale con un pane tipico regionale per esaltare il gusto della colazione.

La scelta di includere la Costa dei Trabocchi sottolinea l'importanza di promuovere anche le destinazioni meno note, ma di grande valore paesaggistico e culturale. Questa iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di valorizzazione del patrimonio italiano, offrendo un'esperienza che unisce gusto e scoperta .​

La collezione "Nutella Buongiorno" rappresenta un connubio tra tradizione e innovazione, invitando i consumatori a riscoprire le meraviglie del territorio italiano attraverso un prodotto iconico. Un modo originale per iniziare la giornata con un "buongiorno" tutto italiano.​