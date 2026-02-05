Olimpiadi 2026, nuova neve sulle Alpi: accumuli importanti prima del weekend

Un fronte instabile porta nuove nevicate sulle sedi olimpiche di Milano-Cortina: accumuli significativi in quota, fase più dinamica fino a venerdì poi graduale miglioramento.

Il meteo continua a giocare un ruolo centrale in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, con un nuovo sistema frontale che sta interessando il Nord Italia, favorendo ulteriori nevicate sull’arco alpino. Le precipitazioni risulteranno più frequenti e insistenti tra Trentino e Veneto, con fenomeni destinati a proseguire a tratti fino a giovedì.

Alle quote più elevate, superiori ai 2000 metri, sono attesi accumuli consistenti: fino a 50 centimetri di neve fresca sul settore alpino veneto, mentre tra Lombardia e Trentino i quantitativi stimati oscillano mediamente tra 10 e 20 centimetri. Si tratta di un apporto nevoso rilevante, utile anche in prospettiva della preparazione delle piste.

Entrando nel dettaglio delle località olimpiche, tra mercoledì e giovedì mattina sono previsti circa 5 centimetri di neve nel centro abitato di Livigno, mentre a Bormio gli accumuli si limiteranno a una spolverata. Più significative le precipitazioni attese a Cortina d'Ampezzo, dove potrebbero cadere fino a 15 centimetri. Tuttavia, nel corso della giornata successiva, la quota neve tenderà ad alzarsi e in paese la precipitazione potrebbe trasformarsi in pioggia, interrompendo ulteriori accumuli al suolo.

Un ulteriore impulso instabile, atteso nella serata di giovedì, determinerà una nuova intensificazione delle nevicate, seppur di debole entità, che potrebbero proseguire anche durante venerdì. In questa fase il limite delle nevicate è previsto intorno ai 900-1000 metri, con pochi centimetri aggiuntivi nelle aree montane.

Con l’arrivo del weekend, lo scenario meteorologico appare destinato a migliorare sensibilmente. Non sono infatti previste ulteriori nevicate sulle sedi olimpiche, mentre il tempo dovrebbe mantenersi stabile e soleggiato, con cieli sereni o poco nuvolosi. Una finestra favorevole che consentirà condizioni più tranquille sulle Alpi, dopo una settimana caratterizzata da dinamismo atmosferico e nuove precipitazioni nevose.