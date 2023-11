Omicidio in Abruzzo: Emetto Mandato d'Arresto per l'Inglese Fuggitivo, Catturato in Inghilterra

Il procuratore capo di Lanciano, Mirvana Di Serio, ha emesso stamani un mandato di custodia cautelare in carcere nei confronti di Michael Dennis Whitbread, cittadino inglese di 74 anni, in relazione all'omicidio di Michele Faiers Dawn, 66 anni, sua compagna, scoperto mercoledì scorso a Casoli, in provincia di Chieti. La coppia aveva vissuto insieme nella località di contrada Verratti per diversi anni.

Whitbread è stato arrestato in Inghilterra, dove si era nascosto nella casa di sua figlia, dopo un viaggio in auto di 2.100 chilometri. È accusato di omicidio volontario, con l'aggravante del rapporto di convivenza e della premeditazione. Un primo esame esterno del cadavere, condotto dal medico legale Pietro Falco, ha rivelato che la vittima è stata colpita con sette coltellate alla schiena.

Le indagini sono state condotte dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Lanciano, in collaborazione con la Scientifica, presso il Norm provinciale di Chieti, e hanno raccolto gravi prove contro l'indagato. Al momento della scoperta del cadavere, Whitbread aveva già lasciato il territorio italiano.

L'uomo aveva lasciato il casolare di contrada Verratti nelle prime ore della domenica 29 ottobre a bordo della sua jeep Compass bianca, percorrendo un'ardua strada di quasi 2.100 chilometri attraverso l'Europa e oltrepassando la frontiera svizzera, fino a raggiungere il Regno Unito. La polizia inglese ha detenuto l'uomo in stato di fermo, con una durata prevista di 72 ore, motivo per cui il procuratore di Lanciano ha emesso il mandato di custodia cautelare per evitare una possibile liberazione dell'indagato. Contestualmente, saranno avviate le procedure per l'estradizione di Whitbread verso l'Italia, dove affronterà le accuse relative all'omicidio della sua compagna.