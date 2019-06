Omicidio in una casa di riposo, 87enne uccisa da ospite della struttura

Una donna M.M. di 87 anni, ospite della Casa di Riposo San Pio di Vasto è stata uccisa nella notte fra sabato e domenica, i dipendenti della struttura si sono subito avveduti di quello che stava accadendo e sono subito intervenuti per soccorrere la donna ma per lei non c'era più nulla da fare.

La donna sarebbe stata colpita ed uccisa da un altro ospite della struttura, un paziente 72enne con problemi psichiatrici, che avrebbe infierito sulla donna con un trapezio del letto

Sul posto sono intervenuti gli uomini del Nucleo operativo e radiomobile coordinati dal tenente Luca D’Ambrosio. che hanno sequestrato il video della sorveglianza che avrebbe riprese tutta la scena, ed hanno effettuato i rilievi scientifici.

Sul posto è arrivato il magistrato di turno della Procura di Vasto, Michele Pecoraro e Pietro Falco, responsabile della medicina legale della Asl 02 Abruzzo, che ha effettuato un esame esterno del cadavere alla fine della quale è stato disposto il trasferimento della salma a Chieti dove sarà eseguita l’autopsia.

Il presunto omicida è stato sedato ed è in stato di fermo.