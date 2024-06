Omicidio nel Parco: 17enne Massacrato da 25 Coltellate - Nessun Pentimento dai Due Fermati

Nuovi dettagli emergono sull'atroce omicidio di Thomas Luciani nel Parco Baden Powell, a Pescara, dove il giovane è stato brutalmente colpito con circa 25 coltellate da due coetanei. Il movente sembra essere legato a un debito di droga di circa 250 euro. Secondo le prime ricostruzioni, i due aggressori avrebbero continuato a colpire il giovane anche quando era già esanime a terra, utilizzando probabilmente un coltello da sub.

Dopo l'efferato crimine, i due presunti responsabili, entrambi liceali provenienti da famiglie rispettabili, si sarebbero allontanati dal luogo del delitto per recarsi in uno stabilimento balneare, dove avrebbero gettato l'arma del delitto, ancora non ritrovata nonostante le ricerche dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco.

Durante il primo interrogatorio, i fermati non hanno mostrato segni di pentimento o empatia emotiva, secondo fonti investigative. Le indagini sono in corso sotto la direzione del capo della Procura per i Minorenni dell'Aquila, David Mancini, e del sostituto Angela D'Egidio, che hanno già effettuato un sopralluogo nella zona del parco.

Un coetaneo del gruppo, testimone dell'agguato, ha giocato un ruolo chiave nel lanciare l'allarme sull'omicidio, contribuendo alla rapida identificazione dei presunti colpevoli. La comunità resta sconvolta da questa tragedia, mentre i due ragazzi si trovano attualmente in stato di fermo in attesa dell'udienza di convalida.

Le immagini delle telecamere di sorveglianza sono state cruciali nel lavoro investigativo svolto dalla squadra Mobile della Questura di Pescara, guidata dal vice capo Mauro Sablone, per ricostruire i tragici eventi della notte.