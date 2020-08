Ondata di calore africano sulla Penisola, i termometri raggiungeranno i 40 gradi

Direttamente dal Sahara, una massa di aria rovente e asciutta dal nord Africa sta attraversando il bacino centrale del Mediterraneo per portarsi sull'Italia.

Nel suo tragitto si arricchirà di umidità e una volta raggiunta la Penisola avrà un doppio effetto, sulle zone interne dove perderà umidità potrà far salire i termometri fin sulla soglia dei 40°C, sui litorali complice l'afa non arriverà a tanto ma la calura sarà opprimente, specie la sera.

Quanto durerà? Sulle regioni settentrionali, causa forti temporali, la canicola si smorzerà già domenica, al Centro-Sud invece un calo termico è atteso tra lunedì e martedì.

Temperature venerdì: ulteriore aumento termico da nord a sud con valori tutti sopra media eccetto che sulla Liguria e il medio Adriatico.

Punte di 39°C in Sardegna, 37°C in Valpadana e Toscana.

Caldo afoso quasi ovunque

Temperature sabato: l'anticiclone africano raggiunge la sua massima espansione sull'Italia con valori sopra media, anche di 5-8°C in più sulla media.

Punte di 39-40°C saranno possibili in Sardegna, Puglia, Basilicata, Umbria, interne toscane e sicilia.

Caldo estremamente afoso ovunque con valori a mezzanotte anche superiori ai 30°C in Valpadana e nelle valli del Centro Sud.

Temperature domenica: L'arrivo dei temporali smorza il gran caldo al Nord, anche se in Emilia Romagna resisterà qualche massima ancora elevata.

Caldo ancora intenso sul resto della Penisola con valori ancora fino a 38°C o superiori all'estremo Sud.

Giorni successivi: l'ondata di caldo si attenua gradualmente sul resto della Penisola a iniziare dalle regioni centrali nella giornata di lunedì Per maggiori dettagli previsionali consultate l'apposita sezione meteo Italia.