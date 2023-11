Operatrice delle Poste Sventa Truffa: Consigli Antifrode Durante il Corso Webinar

Un tentativo di truffa è stato prontamente sventato grazie alla tempestiva azione di un'operatrice delle Poste presso l'ufficio di Pescara Centro (corso Vittorio Emanuele). Due giovani si erano presentati per ricaricare una carta Postepay con circa mille euro destinati all'acquisto online di uno smartphone da un individuo che si spacciava come appartenente alle forze armate.

L'operatrice ha subito intuito la casualità dell'operazione e, quando i giovani hanno fornito ulteriori dettagli sul venditore, compresa l'indicazione della caserma di appartenenza, ha consigliato loro di verificare l'identità prima di effettuare il pagamento. La coppia ha contattato la caserma indicata, scoprendo che il nominativo fornito non risultava tra i loro colleghi. Il presunto appartenente alle forze dell'ordine si è rivelato essere un truffatore.

Poste Italiane ha evidenziato questo caso come esempio durante un corso antifrode organizzato tramite webinar per sensibilizzare il personale sulla sicurezza e la prevenzione delle truffe. La presentazione ha sottolineato i rischi legati ai tentativi di terze persone di ottenere dati riservati dei clienti, come dati della carta di pagamento, utenze e password. Poste Italiane ha anche ricordato ai clienti di rimanere vigili e collaborare per evitare truffe, evidenziando trucchi comuni utilizzati dai truffatori, come messaggi falsi di accesso non autorizzato e chiamate fraudolente.

Il direttore dell'Area Centro di Poste Italiane, Coppotelli, ha sottolineato l'importanza di essere prudenti e attenti, specialmente quando i clienti conversano al cellulare durante le operazioni allo sportello, consigliando di alzare il livello di attenzione e di mettere in guardia potenziali vittime di frodi.