Operazione Ambiente Sicuro: Blitz della Polizia contro lo Smaltimento Illecito di Rifiuti

In un'ampia operazione a livello nazionale, la polizia ha preso di mira centri di stoccaggio rifiuti a L'Aquila e Avezzano, nell'ambito di un'iniziativa mirata a contrastare l'illecito smaltimento nel settore della tutela ambientale.

Le squadre mobili e il Sisco hanno condotto controlli in 33 province, supportati dalle Agenzie regionali per la protezione ambientale e dalla polizia stradale. Sono state individuate oltre 168 aree sospette di smaltimento illecito, con 40 di esse sottoposte a sequestro. Complessivamente, sono state identificate più di 1763 persone, di cui 103 denunciate per reati legati alla gestione illegale dei rifiuti. Inoltre, sono state accertate oltre 85 violazioni amministrative, per un ammontare superiore ai 200mila euro.

In particolare, nella Provincia di L’Aquila e nell'impianto di Avezzano, sono state riscontrate violazioni del Testo unico ambientale, con attività di recupero di rifiuti non pericolosi condotte in violazione delle prescrizioni autorizzative.

Questa operazione rappresenta un ulteriore sforzo della Polizia di Stato per contrastare i crimini ambientali, che danneggiano il territorio e minacciano la salute pubblica. Un passo importante nella lotta contro il degrado ambientale e il crimine organizzato che trae profitto da pratiche illegali nel settore dei rifiuti.