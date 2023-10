Operazione Antidroga delle Forze dell'Ordine: Bagheera Rileva Hashish e Cocaina

In un'operazione congiunta delle forze dell'ordine, tra cui Carabinieri di Alba Adriatica, Martinsicuro, Colonnella e Corropoli, è stata condotta una rigorosa attività di controllo del territorio con un focus specifico sulla zona conosciuta come il "Ferro di cavallo" ad Alba Adriatica.

L'operazione è stata condotta dalle unità dei Carabinieri provenienti da diverse stazioni della Compagnia, tra cui Alba Adriatica, Martinsicuro, Colonnella, Corropoli, il Radiomobile e l'Aliquota operativa. Durante questa attività, un ruolo cruciale è stato giocato da "Bagheera", un cane addestrato dalle forze dell'ordine con un fiuto eccezionale, che si è già distinto in diverse occasioni per il ritrovamento di stupefacenti nella provincia di Teramo. Con l'abile guida del suo conduttore, Bagheera ha nuovamente dimostrato il suo talento e ha condotto a importanti sequestri di droga durante le ispezioni.

Questo servizio, principalmente di natura preventiva, si è concentrato nell'area settentrionale di Alba Adriatica, in particolare nelle vie XXIV Maggio, Regina Margherita, Risorgimento e Roma. Durante l'operazione, sono stati controllati e ispezionati 35 veicoli, identificate 64 persone, controllati 5 esercizi pubblici e elevate 7 contravvenzioni al Codice della Strada (inclusa la guida pericolosa e l'uso del telefono cellulare mentre si guida). Inoltre, sono stati sequestrati amministrativamente due veicoli, ritirata una patente di guida e due carte di circolazione.

Dal punto di vista penale, cinque persone sono state denunciate: un uomo è stato trovato in possesso di 6 grammi di hashish suddiviso in dosi, mentre un altro è stato scoperto in possesso di varie tipologie di stupefacenti suddivisi in dosi (tra cui 0,5 grammi di cocaina, 10 grammi di hashish e 53 grammi di marijuana). Inoltre, due soggetti erano gravati da un foglio di via obbligatorio per il comune di Alba Adriatica, e un uomo è stato trovato alla guida di una bicicletta elettrica rubata a un turista nel mese di giugno a Tortoreto. Le prime due persone sono state deferite all'A.G. per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, le altre tre per inosservanza del foglio di via obbligatorio e ricettazione.

Questi servizi straordinari di controllo del territorio continueranno senza interruzioni nelle zone particolarmente sensibili per l'attività criminale, seguendo le direttive del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Teramo, il Colonnello Pasquale Saccone, e si affiancheranno ai servizi ordinari eseguiti dall'Arma nella zona di competenza della Compagnia di Alba Adriatica.