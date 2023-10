Operazione "Steal Jobs": Scoperti 163 Lavoratori in Nero nel Settore delle Onoranze Funebri

Undici persone sono state raggiunte da un avviso di conclusione delle indagini, accusate di aver operato nel settore delle onoranze funebri in modo illegale o in nero, in seguito a un'indagine condotta dalla Guardia di Finanza nelle province di Pescara. Ciò che doveva essere un momento di rispetto per i defunti si è trasformato in un'operazione illegale.

In questa operazione denominata "Steal Jobs", la Guardia di Finanza di Popoli ha scoperto irregolarità in alcune piccole imprese del settore delle pompe funebri della provincia di Pescara. In particolare, sono stati individuati 163 lavoratori in nero coinvolti in 1.483 servizi funebri, con un totale di 909 giornate lavorative non regolari.

Tra coloro che hanno ricevuto un avviso di conclusione delle indagini ci sono dipendenti di alcune piccole imprese di pompe funebri e necrofori, spesso senza contratto o impiegati anche durante le ferie o malattie. Queste irregolarità erano emerse da controlli effettuati tra il 2019 e il 2021, che avevano rivelato la mancanza di comunicazioni preventive dell'inizio del rapporto di lavoro e la registrazione inaccurata dei dati sul Libro Unico del Lavoro. Ciò aveva portato a un mancato pagamento di contributi per i lavoratori assenti in busta paga a causa di riposi, ferie, infortuni o mancanza di indicazioni sull'impiego.

Inoltre, l'indagine ha rivelato che le ditte irregolari fornivano personale per circa due ore, ad un costo medio di 100 euro a persona, per il trasporto dai locali mortuari al cimitero per la tumulazione. Spesso, i datori di lavoro non emettevano fatture per i servizi dei necrofori (che erano in media di quasi 400 euro per cerimonia funebre). Nelle indagini, sono stati scoperti contributi non pagati, ricavi non dichiarati e compensi non dichiarati.

Il Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Pescara, Antonio Caputo, ha spiegato che l'operazione ha rivelato l'incidenza del lavoro nero nel settore delle pompe funebri, con effetti negativi sul sistema economico-sociale, tra cui la mancanza di tutele per i lavoratori, concorrenza sleale tra imprese, evasione fiscale e somministrazione illegale di manodopera. Il settore delle pompe funebri è in crescita, con un aumento del fatturato medio del 40% nel triennio 2019-2021, con picchi superiori al 100%.

Le forze dell'ordine continueranno a vigilare per garantire la legalità economica e sociale della provincia, proteggendo i cittadini, i lavoratori e le imprese regolari.