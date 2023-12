Operazione "Stop Fire": Nuovi Sequestri della Guardia di Finanza contro il Commercio Abusivo

Ulteriori sviluppi emergono dall'operazione "Stop Fire" condotta dai militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Pescara, che ha messo in luce una rete di commercio illegale di circa 8.000 petardi potenzialmente pericolosi. Il materiale pirotecnico è stato scoperto in una bancarella di Pescara, dove veniva commercializzato senza la prevista licenza da parte di un cittadino italiano.

L'attenzione dei finanzieri è stata catturata dalle numerose irregolarità formali riscontrate inizialmente, tra cui problemi di etichettatura e la mancanza di identificazione degli acquirenti in merito al possesso di porto d'armi o abilitazioni professionali necessarie per l'acquisto. La licenza di fochino e le autorizzazioni specifiche sono generalmente richieste per l'acquisto di questo tipo di ordigni esplosivi.

Oltre alle violazioni formali, è stata rilevata l'alta pericolosità dei petardi, che si sono rivelati essere manufatti artigianali di grandi dimensioni con pesi diversi, a causa della variazione nella quantità di polvere da sparo inserita. La mancanza di una chiusura ermetica di sicurezza li rendeva particolarmente rischiosi, potenzialmente letali in caso di uso improprio.

Di fronte a tale pericolo, il materiale è stato sequestrato per violazione del commercio abusivo di materiale esplosivo. Le indagini delle Fiamme Gialle di Pescara sono ancora in corso per individuare l'intera filiera di fabbricazione e distribuzione degli ordigni illegali.

Il Comandante Provinciale, Colonnello t.ST Antonio Caputo, ha sottolineato l'importanza di queste operazioni nel garantire la sicurezza e la salute dei cittadini durante il periodo festivo, con un particolare avvertimento agli acquirenti che potrebbero, inavvertitamente, mettere a rischio la propria e altrui incolumità facendo esplodere tali fuochi illegali dai balconi e dalle finestre. La vigilanza sarà mantenuta per assicurare un ambiente sicuro e tranquillo per la comunità.