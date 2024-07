Operazione della Polizia: Tre Arresti per Lesioni, Estorsione e Danneggiamento

La polizia di Chieti ha eseguito tre distinti provvedimenti di esecuzione pena nell'ultima settimana, portando all'arresto di individui con precedenti penali residenti in città. Due di questi provvedimenti hanno comportato la detenzione domiciliare, mentre uno ha previsto il trasferimento in una struttura sanitaria.

Le condanne definitive variano dai 9 mesi per lesioni personali e danneggiamento, ai 7 mesi per estorsione, lesioni personali e minaccia a pubblico ufficiale, fino a 1 anno e 9 mesi per evasione.

Dopo le formalità di rito, i due individui destinati alla detenzione domiciliare sono stati accompagnati nelle loro rispettive abitazioni, mentre il terzo è stato trasferito in una casa di cura.