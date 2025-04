Opposizione occupa il Consiglio regionale: protesta contro l'aumento delle tasse in Abruzzo

I consiglieri del Patto per l'Abruzzo, guidati da Luciano D'Amico, occupano l'aula consiliare per contestare l'incremento fiscale e il disavanzo sanitario regionale.

Nella mattinata del 3 aprile 2025, alle ore 9:00, i consiglieri di opposizione appartenenti al Patto per l'Abruzzo, sotto la guida di Luciano D'Amico, hanno dato il via a un'occupazione dell'aula del Consiglio regionale a L'Aquila. Questa iniziativa mira a esprimere un forte dissenso nei confronti del Disegno di legge proposto dalla maggioranza, che prevede un aumento delle tasse per i cittadini abruzzesi. ​

Parallelamente all'occupazione, D'Amico ha avviato una diretta streaming sulla sua pagina Facebook ufficiale, con l'obiettivo di informare la popolazione sugli sviluppi recenti all'interno della Regione. ​

Secondo i dati emersi durante una recente audizione dell'assessore regionale alla Sanità, Nicoletta Verì, il disavanzo complessivo delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) ammonta a oltre 180 milioni di euro, nonostante i piani di rientro adottati. Questa situazione ha sollevato preoccupazioni significative tra i consiglieri del Patto per l'Abruzzo, che vedono nell'incremento fiscale una misura ingiusta e inefficace per risanare il deficit sanitario.

Inoltre, alle ore 14:00 dello stesso giorno, è previsto un sit-in di protesta con la partecipazione dei principali sindacati regionali, sottolineando la crescente opposizione sociale alle misure fiscali proposte.

La maggioranza regionale, composta da Fratelli d'Italia, Lega, Udc e Forza Italia, sostiene che l'aumento delle tasse sia una misura necessaria per affrontare il deficit sanitario. Tuttavia, l'opposizione critica aspramente questa posizione, evidenziando una gestione inefficace delle risorse pubbliche e chiedendo dimissioni immediate della giunta regionale.

La situazione rimane tesa, con l'opposizione determinata a proseguire la protesta fino a quando non verranno prese in considerazione soluzioni alternative per affrontare il disavanzo sanitario senza gravare ulteriormente sui cittadini abruzzesi.