Orribile Scoperta: Bimba Schiava a 11 Anni. Coppia "Affidataria" la Costringeva a Mendicare

Una tragica vicenda di sfruttamento infantile è stata svelata grazie all'intervento dei carabinieri di Avezzano, che hanno salvato una bambina di 11 anni dalla terribile condizione in cui si trovava. La giovane vittima era stata affidata dalla madre biologica a una coppia di individui che, invece di garantirle un ambiente sicuro e protetto, l'avevano costretta a implorare l'elemosina per poi consegnare loro i soldi raccolti. La denuncia nei confronti dei responsabili è stata formulata con l'accusa di riduzione in schiavitù.

La bambina, in una situazione estremamente precaria, era costretta a trascorrere intere giornate in strada, anche dopo il calare delle tenebre, al fine di raccogliere denaro per i suoi tutori. La svolta nella vicenda è arrivata grazie alla segnalazione di alcuni cittadini preoccupati per il destino della minore.

I responsabili di questo crudele sfruttamento sono una coppia residente ad Avezzano, ma originaria dell'Est Europa. Sembra che abbiano abusato della posizione di fiducia ottenuta attraverso l'affidamento della bambina per un periodo di tre anni, cercando di trarne vantaggio finanziario.

La giovane vittima, ora sotto la protezione delle autorità, è stata rimossa dalla custodia dei due aguzzini ed è stata affidata ai servizi sociali, che l'hanno trasferita in una struttura protetta. La madre biologica della bambina, attualmente all'estero, è stata informata dell'accaduto. La donna aveva affidato la figlia alla coppia tramite una scrittura privata, che ora è oggetto delle indagini in corso. Sarà fondamentale stabilire se la madre era a conoscenza delle condizioni disumane in cui si trovava la sua bambina, anche se finora si è dichiarata estranea ai fatti.

Questa vicenda sconcertante solleva il timore che dietro al sfruttamento della bambina possa celarsi un vero e proprio business delle elemosine, mettendo in evidenza l'importanza di un'azione immediata da parte delle autorità per proteggere i bambini vulnerabili da situazioni così terribili.