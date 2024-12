Orrore in famiglia: papà stupratore in carcere dopo 9 anni di incubo per la figlia

Un uomo di 56 anni è stato condannato in via definitiva per aver ripetutamente abusato della figlia di appena 7 anni. La scoperta grazie alla sensibilità delle maestre e al coraggio della piccola vittima che, dopo anni di silenzio, ha trovato la forza di denunciare.

Un incubo durato nove anni si è finalmente concluso con una sentenza di condanna. Un padre di 56 anni, residente nella zona frentana, è stato arrestato dai carabinieri per scontare oltre sei anni di reclusione per aver ripetutamente abusato sessualmente della figlia, all'epoca dei fatti appena una bambina di sette anni. L'uomo, ora rinchiuso nel carcere di Madonna del Freddo, attendeva con ansia i momenti in cui rimaneva solo con la piccola per perpetrare le sue orribili azioni.

Le indagini, condotte con l'ausilio di attività tecniche, hanno rivelato un quadro agghiacciante: l'uomo, approfittando del suo ruolo di genitore, ha sistematicamente violato la fiducia della figlia, abusando di lei in più occasioni. Le violenze, iniziate nel 2014, si sono protratte per oltre un anno, lasciando profonde ferite psicologiche nella bambina.

A far scattare l'allarme sono state proprio le maestre della scuola elementare che frequentava la piccola. Avendo notato un profondo disagio e frequenti malesseri fisici nella bambina, hanno deciso di segnalare la situazione alle autorità competenti. La loro prontezza e sensibilità sono state fondamentali per portare alla luce questa terribile vicenda.

La testimonianza della bambina, coraggiosa e determinata, è stata ritenuta credibile in tutti i gradi di giudizio, consentendo ai giudici di emettere una sentenza di condanna definitiva. La giustizia, seppur con un ritardo di nove anni, ha finalmente trionfato, dando un segnale forte contro ogni forma di violenza sui minori.