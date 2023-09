Orsa Gemma Continua i Suoi Raid a Scanno: Questa Volta nel Pick-up

L'orsa Gemma ha colpito ancora nella piccola cittadina di Scanno, provincia dell'Aquila. Questa mattina, intorno alle 7, l'anziana orsa ha fatto irruzione nella zona di via Domenico Tanturri, dimostrando ancora una volta la sua audacia. La sequenza di raid della vorace orsa è aumentata in modo significativo negli ultimi tempi, con incursioni sempre più audaci.

Nel corso di questa nuova incursione, Gemma ha rovesciato i cassonetti della spazzatura e ha persino deciso di salire su un pick-up parcheggiato nelle vicinanze. Lì ha trovato una busta contenente il cibo destinato alle galline del proprietario, che era stata lasciata nella parte aperta del veicolo. La fame dell'orsa sembra non conoscere limiti.

Negli ultimi mesi, Gemma è diventata una presenza regolare a Scanno, con incursioni culinarie che vanno dall'ingresso in un hotel per gustare una torta alla razzia di farina in una pizzeria locale. La sua incursione più controversa è stata nella cantina condominiale di un palazzo in cui si trova una pasticceria. Lì, avendo difficoltà ad aprire la porta per uscire, sembra che abbia danneggiato la struttura con i colpi delle sue zampe.

L'argomento Gemma è sempre più discusso a Scanno, specialmente dopo la tragica morte dell'orsa Amarena, avvenuta alla fine di agosto. Amarena, come Gemma, frequentava il territorio di Scanno e il vicino paese di Villalago. La presenza delle orse continua a suscitare interesse e preoccupazione tra gli abitanti, che documentano le incursioni dell'orsa con foto e video.