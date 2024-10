Ottobre si tinge di burrasca: nubifragi, venti intensi e temperature in caduta libera

Un vortice di bassa pressione dal Nord Europa porta forti temporali e bruschi abbassamenti di temperatura su gran parte dell'Italia nei prossimi giorni.

Le condizioni meteo per i prossimi giorni annunciano un deciso ritorno del maltempo, con l'arrivo di nubifragi e un drastico calo delle temperature, attesi principalmente a partire da mercoledì. Questo peggioramento è causato da un vortice di bassa pressione che attualmente si trova nel Regno Unito e che sta portando forti piogge e venti che superano i 100 km/h nella Manica. Al momento, l'Italia è spettatrice di questo evento, ma le dinamiche meteorologiche cambieranno presto.

Secondo quanto riportato da 3b Meteo, una rimonta anticiclonica proveniente dall'Atlantico spingerà l'aria fredda dal Mar di Norvegia verso il Mare del Nord, trascinando il vortice verso il Mediterraneo. Questo porterà alla formazione di una bassa pressione locale che condizionerà il tempo fino al weekend, con condizioni meteo più instabili e piogge diffuse.

Previsioni per lunedì Al Nord, il cielo sarà nuvoloso, con coperture più consistenti in Liguria e sui rilievi alpini e prealpini del settore occidentale, dove potrebbe verificarsi qualche pioggia. Al Centro, il tempo rimarrà stabile e prevalentemente soleggiato, con lievi velature del cielo. Al Sud, il bel tempo dominerà ovunque. Le temperature sono previste in leggero aumento, mantenendosi all'interno della media stagionale. I venti saranno moderati da nord al Sud, mentre al Nord inizieranno a ruotare verso Libeccio. Mari mossi o molto mossi nei bacini meridionali.

Previsioni per martedì Il Nord sarà caratterizzato da cieli nuvolosi o molto nuvolosi, con piogge deboli e intermittenti sui rilievi alpini e prealpini. In Liguria si attendono rovesci locali, con un peggioramento deciso dalla sera che coinvolgerà tutto il Nordovest. Il Centro vedrà nuvole più dense sull’alta Toscana, con qualche precipitazione isolata, mentre altrove il cielo sarà parzialmente nuvoloso. Il Sud continuerà a godere di stabilità e sole. Le temperature subiranno un ulteriore leggero aumento al Centro-Sud, con valori che potrebbero superare le medie stagionali. I venti da sud saranno moderati, e i mari continueranno a essere mossi o localmente molto mossi.

Previsioni per mercoledì Da mercoledì, si farà sentire un deciso peggioramento: il Nord sarà colpito da piogge e temporali, intensi soprattutto in Liguria, Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna. Al Centro, le condizioni diverranno instabili con temporali che interesseranno inizialmente la Toscana, estendendosi poi a Umbria, Marche e Lazio. Anche al Sud inizieranno i primi fenomeni, con rovesci attesi in Campania e Sardegna. Le temperature caleranno sensibilmente al Centro e al Nord, mentre al Sud potrebbero ancora salire temporaneamente. Venti forti da sud e mari agitati.

Previsioni per giovedì e venerdì La situazione rimarrà instabile anche giovedì, con rovesci e temporali che si estenderanno su gran parte delle regioni centro-settentrionali e meridionali. Le aperture saranno più ampie sul Nordovest, mentre le temperature tenderanno a diminuire ovunque. I venti continueranno a soffiare con intensità, specialmente a rotazione ciclonica, causando mari molto mossi o agitati. Venerdì, l'instabilità si concentrerà maggiormente al Centro e al Sud, con fenomeni meno intensi al Nord. Le temperature rimarranno stabili o subiranno un ulteriore lieve calo.

L'intensa burrasca di ottobre Carlo Migliore, meteorologo di 3b Meteo, spiega che la ciclogenesi che si svilupperà nel Mediterraneo centrale sarà piuttosto intensa a causa delle correnti fredde provenienti dal Nord Europa. Il minimo di bassa pressione si aggirerà intorno ai 1000/1005 hPa, provocando non solo maltempo diffuso, ma anche venti ciclonici di notevole forza, con il picco previsto tra giovedì e venerdì.

Nonostante manchino ancora alcuni giorni, e quindi la traiettoria esatta del vortice possa subire variazioni, non ci aspettiamo cambiamenti significativi tali da modificare lo scenario. Possiamo quindi confermare che una vera e propria burrasca si abbatterà sui mari italiani e sulle coste.

Come spesso accade, il primo segnale dell'arrivo di questa ondata sarà il rinforzo del Libeccio, atteso già da mercoledì. Sebbene inizialmente non causerà problemi rilevanti, la ventilazione aumenterà gradualmente fino a raggiungere il massimo nelle giornate di giovedì e venerdì, quando si registreranno raffiche di vento fino a 80/90 km/h. Sul Sud, prevarrà il Libeccio o lo Scirocco, mentre la Sardegna e il Tirreno saranno colpiti da forti venti di Maestrale. La Liguria e il nord-est del Paese vedranno invece una marcata tramontana e Bora.

Nelle prossime ore si potranno fornire dettagli più precisi, ma si prevede un miglioramento delle condizioni meteo a partire dalla seconda metà del weekend.

️ Meteo Lunedì Nord: Nuvoloso con piogge sparse in Liguria e sui rilievi.

Centro: Soleggiato con qualche leggera velatura, coperture più compatte in alta Toscana.

Sud: ☀️ Bel tempo ovunque.

Temperature: In lieve aumento.

️ Meteo Martedì Nord: Cielo nuvoloso con piogge deboli e intermittenti, peggioramento verso sera con temporali.

Centro: Nuvoloso sull'alta Toscana, soleggiato altrove.

Sud: ☀️ Tempo stabile e soleggiato.

Temperature: In leggero aumento al Centro-Sud.

⛈️ Meteo Mercoledì Nord: Instabile con piogge e temporali intensi, soprattutto su Liguria, Lombardia ed Emilia Romagna.

Centro: ️ Temporali su Toscana, Umbria, Marche e Lazio dal pomeriggio.

Sud: Rovesci in arrivo su Campania e Sardegna, schiarite altrove.

Temperature: In calo al Nord e Centro, in aumento al Sud.

️ Meteo Giovedì Nord: Instabilità diffusa con rovesci e temporali, più sole sul Nordovest.

Centro: ️ Rovesci e temporali sparsi su tutte le regioni.

Sud: Temporali intermittenti, più intensi nelle aree interne.

Temperature: In calo ovunque. Venti forti.