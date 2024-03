PREVISIONI METEO: WEEKEND CON PERTURBAZIONI E FENOMENI INTENSI

Il fine settimana si prospetta all'insegna di un clima turbolento, con abbondanti piogge, temporali, nevicate significative e venti forti. Due perturbazioni, di cui la più intensa si attesterà nella giornata di domenica, sono pronte a colpire l'Italia con un peggioramento meteorologico di ampia portata.

Una profonda saccatura atlantica, chiaramente visibile dalle immagini satellitari con un vortice ciclonico concentrato proprio sulla Spagna, si avvicina al nostro Paese, portando con sé un nuovo sfogo degli elementi atmosferici.

SABATO

Nel dettaglio, per quanto riguarda la giornata di sabato, al Nord si prevede un cielo nuvoloso o molto nuvoloso con deboli precipitazioni sparse, maggiormente concentrate sulle alte pianure, il Friuli e i settori alpini, con neve attesa oltre i 800/1000 metri. Nel corso della sera e della notte, si intensificherà il maltempo al Nordovest con rovesci intensi, temporali e neve abbondante sulle Alpi occidentali a partire dai 700/1000 metri.

Nel Centro, la Toscana godrà di ampie schiarite, mentre altrove si alterneranno nuvole e schiarite con possibilità di rovesci sporadici intervallati da schiarite. Nel pomeriggio, si prevedono anche temporali nell'entroterra e sull'Appennino.

Al Sud, ampie schiarite in Sardegna con peggioramento solo in serata, mentre altrove si registrerà instabilità con rovesci e temporali, talvolta intensi su Campania, Basilicata e Salento pugliese. Le temperature saranno in lieve calo al Sud e stabili o in lieve aumento al Centro-Nord, con venti moderati a tratti forti meridionali e mari molto mossi.

DOMENICA

Domenica, al Nord si presenterà un maltempo evidente fin dalle prime ore del mattino con piogge diffuse, anche intense, accompagnate da rovesci e temporali. Le nevicate saranno copiose sulle Alpi dai 700/1100 metri. Nel corso del pomeriggio, il tempo migliorerà gradualmente al Nordovest e sull'Emilia occidentale, estendendosi poi alla Lombardia settentrionale, all'Emilia e alla Romagna entro sera. Tuttavia, persistiranno precipitazioni abbondanti su alta Lombardia, Trentino, Veneto settentrionale e Friuli, anche con temporali.

Nel Centro, si prevede maltempo sulle regioni tirreniche con rovesci e temporali, estendendosi in forma attenuata all'Adriatico entro sera. Neve sulle zone montuose dell'Appennino.

Al Sud, instabilità in Sardegna con rovesci e temporali intermittenti, mentre altrove si registreranno nubi sparse e ampie schiarite fino al pomeriggio, con peggioramento serale in Campania. Temperature in aumento al Sud e al medio Adriatico, in calo al Nord. Si prevedono venti forti di scirocco con mari molto mossi o agitati, con possibili mareggiate sulle coste esposte.

Restate aggiornati per ulteriori sviluppi sulle condizioni meteorologiche.