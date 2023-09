Padre di Saman Estradato in Italia per Affrontare Accuse di Omicidio

Shabbar Abbas, il padre accusato dell'omicidio di sua figlia Saman nel 2021 a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, è tornato in Italia dopo essere stato estradato dal Pakistan. Il suo viaggio è stato effettuato a bordo di un Falcon 900 dell'Aeronautica Militare italiana, proveniente da Islamabad. L'aereo, che trasportava anche personale del servizio per la cooperazione internazionale di polizia, insieme ai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Reggio Emilia, ha atterrato poco dopo la mezzanotte presso l'aeroporto di Ciampino.

Dopo lo sbarco dall'aereo, Shabbar Abbas è stato immediatamente preso in consegna dalle autorità italiane presso l'ufficio di polizia giudiziaria dell'aeroporto di Ciampino. Qui gli è stato notificato il decreto di custodia cautelare e il verbale delle accuse a suo carico. Successivamente, la polizia penitenziaria lo ha trasferito in un carcere nella capitale italiana, in attesa della sua definitiva traduzione in una casa circondariale nell'autorità giudiziaria di Reggio Emilia.

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha commentato il fatto dichiarando: "Un passo in avanti affinché - dopo un atroce delitto - la giustizia possa compiere fino in fondo il suo percorso: il padre di Saman Abbas è stato estradato dal Pakistan ed è ora in viaggio verso l'Italia." Nordio ha sottolineato l'importanza della cooperazione tra le autorità italiane e pakistane in questo caso. Anche la premier Giorgia Meloni ha espresso il suo sostegno all'estradizione, definendola "un passo avanti importante per consentire alla giustizia di fare il suo corso."

L'avvocato di Shabbar Abbas in Pakistan, Akhtar Mehmood, ha condiviso il suo punto di vista sulla situazione, dichiarando che la famiglia di Abbas aveva commesso errori nel coinvolgere un altro avvocato nell'appello presso l'Islamabad High Court, il quale non era a conoscenza delle procedure del tribunale e non è riuscito a ottenere un esito favorevole dalla corte.

La vicenda di Shabbar Abbas è stata segnata da una serie di sviluppi complessi, compresi oltre 30 rinvii delle udienze per discutere la legittimità della richiesta di estradizione italiana. L'accettazione dell'estradizione da parte del governo pakistano ha permesso finalmente l'arrivo di Shabbar in Italia. L'8 settembre, Abbas potrà essere presente in aula davanti alla Corte di assise reggiana, dove sarà processato insieme a quattro familiari per l'omicidio di Saman, avvenuto nel 2021.