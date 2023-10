Palestre sotto la lente d'ingrandimento del NAS: Ispezioni in Abruzzo e Risultati

Nella seconda metà di settembre, i carabinieri dei 12 Nas dell'Italia centrale, nell'ambito di un'operazione coordinata dal Gruppo Carabinieri per la tutela della salute di Roma, hanno condotto mirati controlli presso centri e associazioni sportive, palestre, piscine e ambulatori in quattro regioni italiane: Lazio, Emilia Romagna, Abruzzo e Toscana. L'obiettivo era verificare la conformità alla normativa vigente in merito al rilascio di certificati medici per l'attività sportiva.

Complessivamente, sono stati ispezionati 413 centri sportivi, con il risultato di riscontrare violazioni in 118 di essi, pari al 28% degli obiettivi ispezionati. Di questi, ben 7 sono stati sospesi immediatamente dalle attività a causa delle gravi irregolarità rilevate, tra cui l'assenza del defibrillatore obbligatorio per l'attività sportiva, l'attivazione di ambulatori all'interno di palestre senza autorizzazioni, e il rilascio di certificati medici per l'idoneità all'attività sportiva non agonistica da parte di medici non autorizzati.

In altri 7 casi, le autorità competenti stanno ancora valutando la richiesta di sospensione a causa delle non conformità riscontrate. Complessivamente, 81 persone sono state segnalate alle autorità amministrative e 9 deferite alle competenti autorità giudiziarie. Le violazioni contestate, sia penali che amministrative, ammontano a un totale di 176.000 euro.

Nel dettaglio per l'Abruzzo, il NAS di Pescara ha ispezionato 47 obiettivi tra palestre e centri sportivi, segnalando alle competenti Autorità Amministrative e Sanitarie i responsabili legali di diverse strutture per varie violazioni, tra cui l'iscrizione di persone prive di certificazione sanitaria per l'attività sportiva, la custodia di certificati medici scaduti o rilasciati da medici non autorizzati, l'attivazione di studi medici all'interno delle palestre senza le dovute comunicazioni, e la mancanza di defibrillatori funzionanti in alcune strutture, tra le altre carenze igienico-sanitarie e strutturali rilevate durante le ispezioni. Inoltre, sono state riscontrate situazioni di detenzione ed esposizione per la vendita di alimenti confezionati senza l'autorizzazione necessaria.

Questi controlli mirati dimostrano l'impegno delle autorità nella tutela della salute e della legalità nelle attività sportive e negli ambienti correlati.