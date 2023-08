Papa Francesco: "Le transessuali sono figlie di Dio"

Il Papa Francesco ha ribadito il suo messaggio di accoglienza e inclusione nei confronti delle persone transgender, affermando che anche loro sono "figlie di Dio". Durante un'intervista rilasciata prima della sua partenza per Lisbona, il Pontefice ha condiviso un aneddoto significativo: la sua esperienza con un gruppo di transessuali che avevano visitato il Vaticano. Ha raccontato che queste persone se ne erano andate piangendo dopo aver stretto la sua mano e ricevuto un bacio, come se fosse stato fatto qualcosa di eccezionale per loro. Papa Francesco ha sottolineato che non c'è alcuna distinzione nella dignità umana e spirituale, poiché tutte le persone sono figlie di Dio.

Una pastorale senza ideologie

Nell'intervista a "Vida Nueva", Papa Francesco ha criticato l'approccio pastorale basato su ideologie di sinistra o di destra, affermando che è inutile e dannoso per i giovani. Ha sottolineato la necessità di un linguaggio semplice e diretto nell'evangelizzazione dei giovani, utilizzando "il linguaggio delle mani" e "il linguaggio delle gambe", cioè l'azione concreta e l'esperienza concreta, anziché teorie astratte. Ha esortato alla formazione di seminaristi normali, con interessi e passioni comuni, come giocare a calcio, e ha espresso preoccupazione per l'intellettualismo e la rigidità in alcuni settori ecclesiali.

Riforme e Concilio Vaticano III

Riguardo alle riforme all'interno della Chiesa, Papa Francesco ha ammesso di non aver ancora affrontato completamente la cultura di corte nella Curia. Ha inoltre chiarito che non ritiene i tempi maturi per un Concilio Vaticano III, sottolineando che il processo di attuazione del Concilio Vaticano II non è ancora stato completato. Sul tono leggero, ha scherzato sulla sua elezione, definendosi una "vittima dello Spirito Santo".

Impegno per la pace in Ucraina

Il Papa ha condiviso il suo impegno costante per promuovere la pace in Ucraina, riferendo che il cardinale Matteo Zuppi sta lavorando intensamente per facilitare il dialogo tra le parti. Ha sottolineato i progressi compiuti nel ritorno dei bambini ucraini nel loro Paese e ha esposto l'idea di nominare un rappresentante permanente per agevolare il dialogo tra le autorità russe e ucraine. Questa iniziativa rappresenta, per Papa Francesco, un significativo passo avanti nel mezzo del dolore causato dalla guerra.